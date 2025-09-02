יום שלישי, 02.09.2025 שעה 20:14
ספורט אחר  >> אופניים

המחאה נגד ישראל בוואלטה אספניה עולה שלב

ההפגנות הפרו פלשתינאיות נמשכו בשלב העשירי של הגרנד טור הספרדי, והן צפויות להתגבר בבילבאו. ריקילטו מישראל פרמייר טק עלה למקום העשירי בדירוג

|
מפגינים מוחאים נגד ישראל (פרטי)
מפגינים מוחאים נגד ישראל (פרטי)

הוואלטה אספניה, אחד משלושת הגרנד טורים בעולם האופניים, מתקיים בימים אלו. לצערנו, גם באירוע ספורט בסדר הגודל הזה ממשיכים פעילים פרו פלשתינאים להראות את נוכחותם.

הפעם - אלפי דגלים פלשתינאים, מאות כפיות ושלטי נאצה נגד ישראל על פני 175 ק״מ, כאשר המחאה הפלשתינאית המכוונת נגד קבוצת ישראל פרמייר טק מתקרבת לשיאה. 

מחר בבילבאו - בירת חבל הבאסקים - צפויה הקבוצה להתמודד עם עליית מדרגה משמעותית נוספת - כאשר מאות שוטרים חמושים של משטרת ספרד שנפרשו היום על המסלול בשלב העשירי של הטור - צפויים מחר לעמוד במשימה קשוחה עוד יותר לקראת מה שנראה כמוקד המחאה הגדול ביותר.

שלט מחאה נגד ישראל (פרטי)שלט מחאה נגד ישראל (פרטי)

היום (שלישי) התנהל השלב בן 175 הק״מ בהוואנה, החבל הגובל בבאסקים - והנוכחות הפרו פלשתינאית, מאורגנת ומתוזמנת יותר מתמיד, נראתה אפילו בכפרים הקטנים ביותר. המשטרה הידקה את השמירה והיא נצמדה אתמול לכל קבוצה משמעותית של מוחים. 

הקבוצה הישראלית ממשיכה להתחרות במרוץ השלישי בחשיבותו בעולם, תוך התמקדות במטרותיה הספורטיביות ובמאמץ גדול של רוכביה לנסות להתעלם מהאווירה מסביב. המטפס האמריקני של הקבוצה, מתיאו ריקיטלו, הציג יכולת פנטסטית בעליית הסיום, סיים במקום ה-12 ועלה לראשונה למקום העשירי בדירוג הכללי .

אירוכ מוער נוסף הגיע 76 ק״מ לסיום המירוץ, כאשר פרצו פעילים פלשתינאים עם דגלים פנימה לתוך המסלול כששוטרים רודפים אחריהם ומנסים להדופם מהמסלול. במהלך המרדף פרצו פעילים נוספים ובמהומה שנוצרה, אחד הרוכבים בפלוטון - דבוקת הרוכבים - שבדיוק הגיחה במהירות - מהקבוצה הצרפתית אינטרמארשה, נפל מאופניו .

