יום שלישי, 02.09.2025 שעה 19:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"מדברים יותר על מה אני עושה מחוץ למגרש"

לאמין ימאל דיבר על פרשת יום ההולדת מהקיץ האחרון בראיון בספרד: "אם הייתי ילד רגיל, אף אחד לא היה מדבר על זה", "מספר 10? זה לא מלחיץ אותי"

|
לאמין ימאל (רויטרס)
לאמין ימאל (רויטרס)

כוכבה הצעיר של ברצלונה, לאמין ימאל בן ה-18, ממשיך לשאוף הכי גבוה. בראיון ל־TVE התייחס הכישרון של הבלאוגרנה למטרותיו האישיות והקבוצתיות, לדברים שאמר המאמן האנזי פליק אחרי התיקו מול ראיו וייקאנו וגם לביקורות שספג בחודשים האחרונים.

על החלומות הגדולים: "לזכות בליגת האלופות עם ברצלונה יהיה מדהים. כדור הזהב? זה גביע שכולם רוצים, ומי שאומר שלא – לא אומר את האמת. להיות מועמד כבר בגיל 18 זו זכות גדולה. אני מקווה שזה יקרה."

פליק והדרישה לאינטנסיביות: "אני לא חושב שזה קשור לאגו, אלא לאינטנסיביות. התחלנו את המשחק ברמה נמוכה יותר ממה שסיימנו, עשינו טעויות. זו קבוצה צעירה, עוד לא זכינו בארבע אליפויות ברצף... אנחנו רוצים יותר, אבל צריך סבלנות".

על פרמין לופס שקושר בחלון ההעברות למעבר לצ’לסי: "אנחנו קבוצה צעירה ומאוחדת. אף אחד לא רוצה לעזוב, הוא רצה להישאר והוא היה מאושר כאן".

על הביקורות בנוגע לחגיגות יום ההולדת שלו שעורר סערה גדולה: "לא הרגשתי לחץ מללבוש את החולצה מספר 10. בזמן האחרון דיברו יותר על מה שאני עושה מחוץ למגרש, אבל זה בגלל מה שאני עושה עליו. אם הייתי עוד ילד ממטארו, אף אחד לא היה מדבר על מסיבת יום ההולדת שלי".

על נבחרת ספרד: "לא ציפיתי להיות מוזמן בגיל כזה צעיר. פתאום הייתי עם שחקנים שראיתי ביורו 2021. התקשרתי לאמא ואמרתי לה, 'כבשתי, כבשתי'. החלום שלנו הוא לזכות בגביע העולם".

