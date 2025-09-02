יום שלישי, 02.09.2025 שעה 20:14
ספורט אחר  >> טניס

אוהד ניסה לגנוב מתיקו של סינר בסיום המשחק

לא שקט בארה"ב: אחרי אירוע הכובע של הילד ומייצ’זאק הפולני, אוהד נתפס כאשר שלח יד אל תיקו של המדורג ראשון בעולם בזמן שעשה סלפי עם אוהד אחר

|
האוהד שפותח את תיקו של סינר (צילום מסך)
האוהד שפותח את תיקו של סינר (צילום מסך)

אליפות ארצות הברית כבר בשלביה המכריעים לקראת חצאי הגמר ביום שישי והגמר הגדול ביום ראשון בלילה, אך בינתיים בשוליי המגרש יש שנים אירועים בהחלט יוצאי דופן – אחרי שאדם גנב לילד את הכובע שקיבל מקמיל מייצ’זאק בסיום המשחק, אוהד נוסף ניסה לגנוב מתיקו של יאניק סינר.

המדורג ראשון בעולם ניצח הלילה (בין שני לשלישי) את אלכסנדר בובליק עם משחק על סף המושלם (1:6, 1:6, 1:6), אך הסיפור היה בסיום כאשר סינר הצטלם עם אחד האוהדים, אוהד אחר שלח יד ארוכה והחל לפתוח את התיק שעל גבו, אולם המאבטחים שמו לב וסינר הוזז מהאזור.

הדבר עורר סערה באליפות ארה”ב, שכן רק לפני מספר ימים התרחשה סאגת הכובע כאשר השחקן הפולני העניק כובע חתום לילד שבקהל, והכובע נגנב על ידי אדם בוגר שבהמשך גם התגלה כמנכ”ל חברת בנייה פולנית וספג שיימינג גדול ברשת עד אשר התנצל: “עשיתי טעות ענקית”.

