יום רביעי, 03.09.2025 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"תחתימו גם את נכדו של מוסוליני, ערכים מקרטון"

הביקורות על ויאריאל גוברות ברקע החתמתו של סולומון: "תראו מה כולם אומרים עלינו, בטח אתם מרוצים. אי אפשר לשנוא אותנו יותר ממה ששונאים עכשיו"

|
אוהדי ויאריאל (IMAGO)
אוהדי ויאריאל (IMAGO)

ויאריאל ניצבת בעין הסערה לאחר שהחתימה ברגע האחרון את מנור סולומון, כוכב נבחרת ישראל, מהלך שעורר תגובות חריפות מצד חלק מהאוהדים. העסקה, שנחתמה ביום האחרון של חלון ההעברות, הושלמה בהשאלתו מטוטנהאם לאחר שסולומון סייע בעונה שעברה ללידס לעלות לפרמייר ליג. כבר באנגליה ספג השחקן ביקורת בעקבות פרסומים שלו ברשתות החברתיות בהם הביע תמיכה בישראל במלחמה מול חמאס, וכעת גם בספרד ממשיכים קולות מחאה על צירופו.

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע. אוהדים רבים הציפו את פוסטי ההחתמה של ויאריאל בדגלי פלסטין ובכינויי גנאי. אחד מהם כתב בציניות: "בחורף תצטרכו להחתים את הנכד של מוסוליני, הרי כבר לא יכולים לשנוא אותנו יותר ממה ששונאים עכשיו". אחר ביקר בחריפות את הנהלת המועדון: "תראו מה כולם אומרים עלינו, ויאריאל. ובצדק. ברכות על זה שהצלחתם להביא אותנו למצב הזה. זה מה שקורה כשאין ערכים או כשהם מקרטון. בטח אתם מרוצים".

כבר בעבר היה סולומון מטרה להתקפות אנטישמיות, גם באצטדיונים וגם ברשת, והביקורת על תמיכתו בישראל לא פסחה עליו. לצד זאת, יש המצביעים על כך שבתוך הסגל עצמו קיימות דעות שונות: איליאס אחומאש, למשל, נודע כתומך בפלסטין ואף סירב בעבר לעמוד בדקת דומייה לפני משחק מול מכבי חיפה בליגה האירופית.

איליאס אחומאש מול ליאור רפאלוב (רויטרס)איליאס אחומאש מול ליאור רפאלוב (רויטרס)

החתמתו של סולומון סיימה קיץ סוער במיוחד עבור ויאריאל, שהשקיעה למעלה מ־100 מיליון אירו בחיזוק הסגל וחיזקה את ההתקפה עם ג'ורג'ס מיקאוטדזה ובלם צ'לסי לשעבר רנאטו וייגה. במקביל נפרדה מהכוכבים אלכס באנה שעבר לאתלטיקו מדריד, ירמי פינו שנמכר לקריסטל פאלאס ות’יירנו בארי שעבר לאברטון.

הסערה סביב צירופו של סולומון מציבה את ויאריאל בעין ביקורת מוסרית וציבורית, בייחוד על רקע עמדותיה של ספרד שהייתה בין הראשונות באירופה להכיר בפלסטין כמדינה ואף האשימה את ישראל בפשעי מלחמה בעזה. כל אלה מבטיחים שהופעת הבכורה של סולומון בליגת האלופות מול טוטנהאם ב־16 בספטמבר לא תעמוד רק על הישגים ספורטיביים, אלא גם על מטען פוליטי כבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */