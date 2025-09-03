יום רביעי, 03.09.2025 שעה 10:08
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"שיח רגוע על כוס קפה": המפגש בין אלונסו לפליק

המאמנים של ריאל מדריד וברצלונה התראו בוועדת המאמנים בספרד, כשבתקשורת המקומית מספרים על אווירה טובה ביניהם: "שוחחו ארוכות, הייתה אווירה טובה"

|
פליק ואלונסו (באייר לברקוזן)
פליק ואלונסו (באייר לברקוזן)

לא כל המאמנים בליגה הראשונה והשנייה הצליחו להגיע לוועדת המאמנים, אבל כן הייתה היענות רחבה מצד אנשי הספסל של הכדורגל הספרדי. אווירה טובה, הרמוניה והבנה נרשמו בכל הקשור לעבודה משותפת על מנת לתת מענה לדרישות לשיפור מצד צוותי האימון, שמרבים בביקורת. הסוגיה שנותרה פתוחה היא נושא פיצויי הפיטורים לאחר סיום כהונתם.

הנוכחות של האנזי פליק, צ'אבי אלונסו ודייגו סימאונה חיזקה את עמדת הקבוצה אל מול הדרישות שהוצגו על ידי ועדה שהולכת ותופסת מקום משמעותי בתוך ההתאחדות, עם יוזמות שונות הנוגעות להכשרה ולחשיפה של עבודת המאמנים. מאמן אתלטיקו מדריד היה האחרון שהגיע והראשון שעזב, אך רצה לסמן נוכחות באירוע כה חשוב עבור המאמנים שפועלים בכדורגל הספרדי.

“ארנסטו ואלוורדה, יאגובה ארסאטה, מרסלינו, קרלוס קורבראן ורבים אחרים לא פספסו את המעמד, שבו התקיים בין היתר שיח רגוע וארוך על כוס קפה בין המאמנים של ברצלונה וריאל מדריד, שייפגשו זה מול זה לראשונה בליגה ב־26 באוקטובר והיו באווירה טובה”, נכתב ב’מארקה’.

בתוך כך, מהאסיפה הכללית עלה כי מאמני הליגה השנייה ביקשו להשוות את לוח המשחקים, כך שהליגה הראשונה והשנייה ישחקו אותו מספר מחזורים.

