"מתחילת העונה ידעתי שלא אמשיך במכבי חיפה"

פתיחת עונה חלומית לדיא סבע. החלוץ הישראלי, שחזר לקדנציה שנייה בטורקיה, נמצא בכושר מצוין עם 5 שערים ובישול בארבעת המשחקים הראשונים במדי אמדספור מהליגה השנייה. בראיון לרשתות החברתיות של קבוצתו החדשה סיפר אקס מכבי חיפה על ההחלטה לעזוב את הכרמל, ההתרשמות מהעיר ומהקהל וגם חשף מה היה עושה אם לא היה בוחר בכדורגל.

סבע סיפר על תהליך המעבר: "כבר בתחילת העונה ידענו שאני רוצה לעזוב את מכבי חיפה, והסוכן שלי התחיל לבדוק אופציות. תמיד קיבלתי הצעות מטורקיה מאז התקופה שלי בסיבאספור, וכשעלתה האפשרות באמדספור, התלבטתי, כי לא הכרתי את המקום. בסוף החלטתי ללכת על זה, ואני שמח מאוד על הבחירה".

על ההפתעה שחוותה אותו בעיר: "בסיבאס הייתה לי חוויה פחות טובה, אבל כאן הכל שונה, העיר, האנשים, האצטדיון, האוכל. הופתעתי לטובה וזה נותן לי הרגשה ביתית".

גם החיבור עם האוהדים הורגש כבר מהרגע הראשון: "עוד לפני שחתמתי הרגשתי ברשתות החברתיות כמה רוצים אותי פה. זה היה שיקול משמעותי בהחלטה להגיע. למרות שאני לא דובר טורקית והם לא מדברים אנגלית, אני מקבל מהם המון אהבה ברחוב, אנשים מזכירים לי את השערים שלי וזה כיף גדול".

לקראת סיום הראיון, נשאל סבע מה היה עושה אם לא היה בוחר בכדורגל וענה בחיוך: "אני משחק מגיל 5, אז אף פעם לא חשבתי על זה. אבל אם לא הייתי שחקן הייתי בלש, מנסה לפתור מקרי רצח".