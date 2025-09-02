יום שלישי, 02.09.2025 שעה 18:29
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

במארקה ניתחו: ״ישראל יכולה ללכת עד הסוף״

בעולם שיבחו את הנבחרת אחרי ההעפלה לשמינית היורובאסקט: ״חזקים מאוד, אבדיה מיוחד״. גם פוליטיקאים פירגנו, לפיד: ״תודה לכם, סמוטריץ׳: ״גאווה״

|
אושר בנבחרת ישראל (FIBA)
אושר בנבחרת ישראל (FIBA)

נבחרת ישראל הביאה גאווה רבה למדינה ולמולדת, אחרי שגברה היום (שלישי) 89:92 על נבחרת בלגיה ועלתה לשלב שמינית גמר היורובאסקט, לראשונה מאז 2015, ואחרי שלושה ניצחונות מרשימים, כשאחד מהם היה על נבחרת צרפת החזקה, והפסד אחד דרמטי לפולין.

התגובות בארץ ובעולם להישג המרשים לא איחרו לבוא, כשראש האופוזיציה, יאיר לפיד, בירך את הנבחרת ברשתות: ״ככה נראית גאווה ישראלית. אחרי עוד ניצחון חשוב נבחרת ישראל עלתה לשמינית גמר היורובאסקט. תודה לכם אלופים״. שר האוצר, בצלאל סמוטירץ׳, כתב: ״לא חשוב מה יגידו בצרפת ובבלגיה, חשוב מה תעשה הנבחרת. אל אל ישראל!״. 

גם ברחבי העולם הגיבו לניצחון והעלייה של הנבחרת, כשמארקה הספרדי נכתב: ״ישראל נבחרת חזקה. אחרי שני ניצחונות מרשימים על צרפת ובלגיה היא הוכיחה את זה. דני אבדיה מוכיח שהוא שחקן אדיר ושונה בנוף הכדורסל. ישראל יכולה ללכת עד הסוף וזו הפתעה חשובה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */