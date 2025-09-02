במארקה ניתחו: ״ישראל יכולה ללכת עד הסוף״

נבחרת ישראל הביאה גאווה רבה למדינה ולמולדת, אחרי שגברה היום (שלישי) 89:92 על נבחרת בלגיה ועלתה לשלב שמינית גמר היורובאסקט, לראשונה מאז 2015, ואחרי שלושה ניצחונות מרשימים, כשאחד מהם היה על נבחרת צרפת החזקה, והפסד אחד דרמטי לפולין.

התגובות בארץ ובעולם להישג המרשים לא איחרו לבוא, כשראש האופוזיציה, יאיר לפיד, בירך את הנבחרת ברשתות: ״ככה נראית גאווה ישראלית. אחרי עוד ניצחון חשוב נבחרת ישראל עלתה לשמינית גמר היורובאסקט. תודה לכם אלופים״. שר האוצר, בצלאל סמוטירץ׳, כתב: ״לא חשוב מה יגידו בצרפת ובבלגיה, חשוב מה תעשה הנבחרת. אל אל ישראל!״.

גם ברחבי העולם הגיבו לניצחון והעלייה של הנבחרת, כשמארקה הספרדי נכתב: ״ישראל נבחרת חזקה. אחרי שני ניצחונות מרשימים על צרפת ובלגיה היא הוכיחה את זה. דני אבדיה מוכיח שהוא שחקן אדיר ושונה בנוף הכדורסל. ישראל יכולה ללכת עד הסוף וזו הפתעה חשובה״.