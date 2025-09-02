"שמינית זה לא הישג, זו המטרה המתבקשת"

זה לא היה קל, אבל נבחרת ישראל עשתה את זה. אחרי הניצחון הענק על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי השיגה היום (שלישי) את ניצחונה השלישית מתוך ארבעת המשחקים עד כה באליפות אירופה, עם 89:92 על בלגיה, שמבטיח לבחורים בכחול-לבן העפלה ראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט.

מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, אמר בסיום: “השגנו את המטרה הראשונית שלנו. היה משחק לא קל לצפייה. אפשרנו להם לחזור כל פעם, גם בחצי אמרתי לשחקנים שאנחנו משחקים באש, אבל בסופו של דבר עשינו את הסלים הגדולים ועלינו. אני עדיין לא יודע מאיזה מקום נעלה, אבל עד עכשיו הכל טוב. המקום הראשון אפשרי”.

בית הלחמי התייחס ללחץ: “אני לא יודע אם היה לחץ, בסוף זו אליפות מאוד מאוד קשוחה ואינטנסיבית, אין לך הרבה זמן לחשוב על מה היה ומה יהיה, וזה גם מה שמנטרל את הלחץ. אני חושב שאנחנו נבחרת טובה, אנחנו יכולים לשחק יותר טוב גם מאיך ששיחקנו מול צרפת. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות אליפות טובה, לעבור את שמינית הגמר, ולאחר מכן זה תלוי בהגרלות ובמומנטום”.

עוד אמר בית הלחמי: “הדבר הכי יפה מהתחושות שלי זה שהשחקנים נותנים לי לאמן אותם, והם הולכים איתי ולכן אני חושב שאנחנו כאלה מחוברים. אני מאוד מרוצה מהגישה של השחקנים מהמחויבות שלהם, ובסוף אני גם מזכיר להם שאנחנו משחקים בשביל משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. הישג? אני לא רואה בזה כהישג, עשינו את המטרה המתבקשת. אם נגיע לרבע הגמר, נוכל להתייחס לזה כמשהו טוב יותר”.

עוד הוסיף המאמן הלאומי: "אנחנו שמחים מאוד. זאת הייתה המטרה הראשונה שלנו, להעפיל. עשינו את זה היום עם אופציה אפילו לסיים במקום גבוה יותר. עשינו משחק קל למשחק קשה מאוד ברבע האחרון. מה שקרה ברבע האחרון לא מקובל, דיברתי על זה עם השחקנים. זה הזמן לחייך קצת, אני מאוד גאה בחבורה, בשחקנים ובצוות.

“השחקנים שלנו מאוד בעניין. אני מתאר לעצמי שהם מאוכזבים מהרבע האחרון, ושלא גמרנו את המשחק הרבה מאוד קודם. עשינו את השלב הראשון, אני לא רואה בזה הישג גדול, אנחנו צריכים להשיג יותר עם הנבחרת הזאת. יש לנו עוד משחק אחד, אז נראה באיזה מקום אנחנו מסיימים. אנחנו צריכים לכוון הרבה יותר גבוה משמינית הגמר. בעברית אנחנו אומרים תשחקו סגור בהגנה, פתוח בהתקפה”.