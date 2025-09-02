יום שלישי, 02.09.2025 שעה 18:29
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
6325-3174בוסניה2
5197-2483ספרד 3
5216-2403איטליה 4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
6234-2553פולין2
5241-2643צרפת3
5334-2934בלגיה4
4277-2763סלובניה5
3238-2103איסלנד6

"שמינית זה לא הישג, זו המטרה המתבקשת"

אריאל בית הלחמי אחרי העפלת הנבחרת לשמינית גמר היורובאסקט: "אנחנו יכולים לשחק גם יותר טוב מאיך ששיחקנו מול צרפת", "היה משחק לא קל לצפייה"

|
אריאל בית הלחמי (פיב
אריאל בית הלחמי (פיב"א)

זה לא היה קל, אבל נבחרת ישראל עשתה את זה. אחרי הניצחון הענק על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי השיגה היום (שלישי) את ניצחונה השלישית מתוך ארבעת המשחקים עד כה באליפות אירופה, עם 89:92 על בלגיה, שמבטיח לבחורים בכחול-לבן העפלה ראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט.

מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, אמר בסיום: “השגנו את המטרה הראשונית שלנו. היה משחק לא קל לצפייה. אפשרנו להם לחזור כל פעם, גם בחצי אמרתי לשחקנים שאנחנו משחקים באש, אבל בסופו של דבר עשינו את הסלים הגדולים ועלינו. אני עדיין לא יודע מאיזה מקום נעלה, אבל עד עכשיו הכל טוב. המקום הראשון אפשרי”.

בית הלחמי התייחס ללחץ: “אני לא יודע אם היה לחץ, בסוף זו אליפות מאוד מאוד קשוחה ואינטנסיבית, אין לך הרבה זמן לחשוב על מה היה ומה יהיה, וזה גם מה שמנטרל את הלחץ. אני חושב שאנחנו נבחרת טובה, אנחנו יכולים לשחק יותר טוב גם מאיך ששיחקנו מול צרפת. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות אליפות טובה, לעבור את שמינית הגמר, ולאחר מכן זה תלוי בהגרלות ובמומנטום”.

עוד אמר בית הלחמי: “הדבר הכי יפה מהתחושות שלי זה שהשחקנים נותנים לי לאמן אותם, והם הולכים איתי ולכן אני חושב שאנחנו כאלה מחוברים. אני מאוד מרוצה מהגישה של השחקנים מהמחויבות שלהם, ובסוף אני גם מזכיר להם שאנחנו משחקים בשביל משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. הישג? אני לא רואה בזה כהישג, עשינו את המטרה המתבקשת. אם נגיע לרבע הגמר, נוכל להתייחס לזה כמשהו טוב יותר”.

עוד הוסיף המאמן הלאומי: "אנחנו שמחים מאוד. זאת הייתה המטרה הראשונה שלנו, להעפיל. עשינו את זה היום עם אופציה אפילו לסיים במקום גבוה יותר. עשינו משחק קל למשחק קשה מאוד ברבע האחרון. מה שקרה ברבע האחרון לא מקובל, דיברתי על זה עם השחקנים. זה הזמן לחייך קצת, אני מאוד גאה בחבורה, בשחקנים ובצוות.

“השחקנים שלנו מאוד בעניין. אני מתאר לעצמי שהם מאוכזבים מהרבע האחרון, ושלא גמרנו את המשחק הרבה מאוד קודם. עשינו את השלב הראשון, אני לא רואה בזה הישג גדול, אנחנו צריכים להשיג יותר עם הנבחרת הזאת. יש לנו עוד משחק אחד, אז נראה באיזה מקום אנחנו מסיימים. אנחנו צריכים לכוון הרבה יותר גבוה משמינית הגמר. בעברית אנחנו אומרים תשחקו סגור בהגנה, פתוח בהתקפה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */