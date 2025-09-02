"תקרת הזכוכית שלנו נשברת כל פעם מחדש"

זה לא היה קל, אבל נבחרת ישראל עשתה את זה. אחרי הניצחון הענק על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי השיגה היום (שלישי) את ניצחונה השלישית מתוך ארבעת המשחקים עד כה באליפות אירופה, עם 89:92 על בלגיה, שמבטיח לבחורים בכחול-לבן העפלה ראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט.

דני אבדיה, שסיים עוד משחק נהדר באליפות הזאת עם 22 נקודות, 3 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, היה עם הרגלים על הקרקע הסיום: “אנחנו בשמינית הגמר, יש לנו עוד משחק לנצח, אנחנו מתרכזים בו כרגע. הכל בסדר. אני מאוד שמח שהבטחנו את העליה לשלב הבא, אבל אנחנו באמת יכולים לסיים במקום הראשון בבית אז אנחנו צריכים להישאר מרוכזים”.

“כיף, במיוחד איך שזה נגמר בקמפיין הקודם. אני מרגיש שאנחנו הרבה יותר בוגרים, שלמים, יש לנו מאמן שהוא מנהיג על הקווים וצוות באמת מדהים. מה תקרת הזכוכית? אני מכוון הכי גבוה שיש, ואני יודע שאנחנו באים אנדרדוג להמון משחקים, אבל אנחנו נבחרת לא פראיירית בכלל, תקרת הזכוכית נשברת כל פעם ואני רוצה להמשיך לשבור אותה”.

דני אבדיה (FIBA)

אבדיה המשיך: “שלטנו במשחק לרובו, היינו אגרסיביים. הרבע הרביעי קצת הלחיץ אותנו, אבל עשינו את העבודה, ניצחנו. יש לנו משחק חשוב עכשיו. אנחנו מנסים ללכת כל הדרך, לשחק את המשחק שלנו. אני שמח מאוד, העיניים קדימה. אני מאוד מאמין בצוות ובשחקנים. אני לא מאמין שנקבל מכה בשמינית הגמר, נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי להתכונן, גם ברמת האנרגיה וגם ברמת המשחק. אני לא יכול להגיד הלאה. אני מתרכז משחק אחרי משחק, צריכים לנצח את סלובניה, וזה ייתן לנו מצב יותר בבית. כשנגיע לשמינית הגמר, נדבר על היריבה הבאה”.

איך הוא מדרג את היורובאסקט הזה עד עכשיו ברשימת ההישגים שלו בקריירה: “אני חושב שלאור התקופה הזאת, זה הכבוד הכי גדול שיש. ככל שנגיע יותר גבוה ככה אני אזכור את זה יותר לטובה. דונצ’יץ’? נהיה אגרסיביים איתו. הוא שחקן טוב מאוד, מאוד מוכשר, הנבחרת שלו תלויה בו. אנחנו צריכים להתמקד בו, יש לנו תוכנית משחק טובה, נתכונן לפניה. שיחקתי מולו פעמים רבות, וזה לא יהיה שונה. נהיה אגרסיביים וננסה לנצח. אני אתן עצה מאחורי דלתיים סגורות, לא אחשוף סודות. לוקה עושה הרבה דברים, לא קל לעצור אותו”.

רומן סורקין, שרשם עוד משחק מצוין עם 18 נקודות, 5 ריבאונדים ושני אסיסטים: “שמחים, 10 שנים, להביא קצת כבוד בזמנים כאלו למדינה שלנו, לרגש אנשים. המון אנשים, חיילים, דיברו איתנו במהלך הדרך, זו תקופה קשה למדינה, שמחים לרגש בתקופה הזאת. יש פה איזה משהו אסקטרה, הבוז, השונאים. הלוואי שכולם יחזרו הביתה, אנחנו שמחים שעשינו את אחת המטרות שלנו”.

רומן סורקין (FIBA)

עוד אמר סורקין: “עד כמה רחוק אפשר להגיע? לא יודע, זה תלוי רק בנו. כל הכבוד לכולם, יש בנו משהו מיוחד. יש לנו שמות גדולים, שחקנים אדירים, דני, ים, תומר, רפי, בר, כולם מדהימים, כולם חברים ואנחנו רוצים לעשות פה משהו מיוחד למדינה שלנו. כיף גדול להתחרות פה, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה עכשיו, מסתכלים על לבוא לנצח כל משחק. רק רוצה להחזיר לנבחרת ולמדינה.

“אחרי 10 שנים עושים את זה, לרגש אנשים בבית בתקופה הזאת, הבוז רק נותן לנו עוד אנרגיה ואנחנו שמחים שעשינו את זה. מה עכשיו? יש לנו את סלובניה, לנצח אותם ואז נסתכל קדימה על מה שיש אחרי זה. שיחקנו קבוצתי ועל היתרונות שלנו, לקראת הסוף כן נלחצנו וזה טבעי, אבל ידענו לנצח משחק כזה וזה משהו שלא לוקחים כמובן מאליו, זה חלק מהדבר הזה שמתמודדים עם לחצים וניצחונות, לפעמים יותר קל להתמודד עם הפסדים מניצחונות, עלינו לשלב הבא וזה מה שחשוב”.

סורקין המשיך: “שמחנו אחרי המשחק ואנחנו יודעים את המשמעות, אנחנו נרגשים ושמחים שעשינו כבוד לכולם, הייתה ציפייה מאיתנו ואם לא היינו עושים את זה אז הייתם אומרים שזו אכזבה, אז אנחנו מסתכלים קדימה של לעשות משהו מעניין. היה כיף, שמענו את הקהל שלנו בכל המשחקים, אולי למעט פולין כי שם זה היה ביתיות שלהם, המדינה זה הדלק שלנו והלוואי שכולם יחזרו ונחזור לשגרה שלנו. מה הכי רחוק? אנחנו חולמים בלילה, בוא נשחק ויאאלה, נדבר אחרי זה”.

תומר גינת ורומן סורקין (FIBA)

תומר גינת סיכם: “זה כיף, בשביל זה באנו, יש עוד מה לעשות ולא סיימנו, יש עוד משחק עוד יומיים שאנחנו רוצים לנצח אותו, אנחנו שמחים מהמטרה שהצבנו בהתחלה. מה קרה ברבע האחרון? צריך לראות אותו, לא יודע, היו לא מעט טעויות וידענו שהם ירצו לזרוק שלשות ולקחת ריבאונד, נתנו להם לעשות את זה, אבל בסופו של דבר ניצחנו, נסתכל מה היה פחות טוב ברבע האחרון ונסתכל קדימה. סלובניה? רוצים לנצח, דונצ’יץ’? בוא נראה איך נשמור עליו, יותר טובים מאיתנו ניסו, יש לנו שומרים טובים שאנחנו סומכים עליהם ונעשה עבודה הכי טובה שאפשר”.

קאדין קרינגטון אמר: “אני גאה בשחקנים, זה היה ניצחון ענק. תמיד יש לי תחושה שיש לי מה להוכיח. אני נותן מאה אחוז בכל משחק ורוצה להציג יכולת טובה, גם אם זה לא תמיד מצליח.

“לא נתתי לרעש מסביב להשפיע עליי יותר מדי. כמובן שהמצב במדינה לא פשוט, יש מלחמה ברקע, אבל אנחנו מתמקדים בכדורסל ומקווים להביא שמחה לאנשים. את מי אני ארצה לפגוש בשמינית? הראש כבר בסלובניה. אני מחכה להזדמנות לשחק מול לוקה דונצ’יץ’”.