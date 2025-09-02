הפתעה גדולה: יוון הפסידה לבוסניה 80:77

המחזור הרביעי של היורובאסקט שוחק היום (שלישי), כשבוסניה הפתיעה וניצחה את יוון החזקה (77:80). היוונים כבר הבטיחו את מקומם בשלב שמינית הגמר של התחרות, אחרי שפתחו אותה עם שלושה ניצחונות, כולל תבוסה שהנחילו לגיאורגיה במחזור הקודם. מנגד, הבוסנים הגיעו למשחק עם מאזן שלילי (2:1), וכאמור היום ביצעו מה שרבים מכנים כסנסציה.

היוונים ירדו מהרבע הראשון כשהם מובילים 19:25, אבל בשלושת הרבעים האחרונים של המשחק הסיפור השתנה לחלוטין, במיוחד ברבע השני, בו הבוסנים עשו ריצה של 13:25. מדובר בתוצאה שמעניינת רבות את ישראל ולמעשה טורפת את הקלפים, מכיוון שהבית הזה מצטלב עם הבית של חבורתו של אריאל בית הלחמי, וממנו תגיע היריבה של ישראל לשמינית הגמר, אחרי שהכחולים-לבנים עשו את העבודה היום מול בלגיה כשניצחו 89:92. היוונים לא יסיימו בפסגה?