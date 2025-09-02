תמונת מצב על הנבחרת: כל מה שצריך לדעת

היא עשתה זה. לראשונה מ-2015, נבחרת ישראל בכדורסל שוב בשמינית גמר היורובאסקט. אחרי הניצחון האדיר על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי גברה עם על בלגיה והבטיחה את מקומה בין 16 האחרונות של אליפות אירופה. מכאן, לאחר עוד משחק שישפיע על המיקום הסופי בבית ד’ מול סלובניה, פניהם של הבחורים בכחול-לבן נשואות לשלב הנוקאאוט בריגה.

אז כאמור יש עוד מחזור אחד לשחק מול סלובניה, והדברים עוד ישתנו תוך כדי תנועה גם היום (שלישי) וגם עד סוף שלב הבתים – אך זה הזמן להתעדכן במצבה הנוכחי של הנבחרת מבחינת המיקומים בבית, היריבה הפוטנציאלית הבאה וגם מה קרה בפעם האחרונה שישראל שיחקה במעמד?

כזכור, רק מארבעת המקומות הראשונים בכל בית ניתן לעלות לשלב הבא. הבית של בית הלחמי וחניכיו מצטלב עם בית ג’ של יוון החזקה, שהופתעה בגדול נגד בוסניה – אך שומרת עדיין לפחות כרגע על המקום הראשון. השיטה היא שהמקום הראשון בבית ד’ פוגש את המקום הרביעי בבית ג’, המקום השני בבית ד’ פוגש את המקום השלישי בבית ג’ וכן האלה.

דני אבדיה חוגג (FIBA)

בית ד’ הישראלי

1. ישראל: 4 משחקים, 7 נקודות (26+ הפרש)

2. פולין: 3 משחקים, 6 נקודות (21+ הפרש)

3. צרפת: 3 משחקים, 5 נקודות (23+ הפרש)

4. סלובניה: 3 משחקים, 4 נקודות (1- הפרש)

5. בלגיה: 4 משחקים, 5 נקודות (42- הפרש)

6. איסלנד: 3 משחקים, 3 נקודות (28- הפרש)

בשעה 18:00, איסלנד פוגשת את סלובניה, שרוצה לרשום ניצחון שני בתחרות ולהמשיך להיצמד כמה שהיא יכולה לישראל. בשעה 21:30, צרפת פוגשת את הנבחרת שבפסגה פולין, שניצחון שלה יכול למנוע את האפשרות של ישראל לסיים במקום הראשון.

בית ג’ שמצטלב עם הבית הישראלי

1. יוון: 4 משחקים, 7 נקודות (74+ הפרש)

2. בוסניה: 4 משחקים, 6 נקודות (8- הפרש)

3. ספרד: 3 משחקים, 5 נקודות (51+ הפרש)

4. איטליה: 3 משחקים, 5 נקודות (24+ הפרש)

5. גאורגיה: 3 משחקים, 4 נקודות (43- הפרש)

6. קפריסין: 3 משחקים, 3 נקודות (28-)

נכון לתמונת המצב הנוכחית בבית ג’ לאחר ההפסד המפתיע של יוון לבוסניה, ישראל שממוקמת במקום הראשון (לפחות עד המשחק של פולין) פוגשת את איטליה שממוקמת בבית שלה במקום הרביעי.

הפעם האחרונה שישראל הייתה בשמינית הגמר

הנבחרת רשמה הישג מדהים עם ההעפלה לשלב 16 האחרונות באליפות אירופה 2025, וההישג מקבל משמעות גדולה עוד יותר בהתסכלות על העבר משום שבשביל להיזכר בפעם האחרונה בה ישראל הייתה באותו המעמד – נצטרך לחזור ל-2015, עשור אחורה.

אז, החבורה של ארז אדלשטיין הוצבה בבית א’ עם צרפת, פולין, פינלנד, רוסיה ובוסניה, והצליחה לסיים במקום השני מתחת לצרפתים שאירחו את הטורניר. בשמינית הגמר הישראלים פגשו את נבחרת איטליה, אך לא הצליחו לעמוד מנגד ולהתקדם בתחרות עם הפסד ב-30 הפרש אחרי 82:52.