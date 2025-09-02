יום שלישי, 02.09.2025 שעה 18:26
כדורסל ישראלי

תמונת מצב על הנבחרת: כל מה שצריך לדעת

הבית הישראלי, ההצטלבויות האפשריות עם בית ג' המקביל והפעם האחרונה לפני עשור בה ישראל הגיעה למעמד שמינית גמר היורובאסקט. כל המידע שיש להכיר

|
ים מדר מול בלגיה (FIBA)
ים מדר מול בלגיה (FIBA)

היא עשתה זה. לראשונה מ-2015, נבחרת ישראל בכדורסל שוב בשמינית גמר היורובאסקט. אחרי הניצחון האדיר על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי גברה עם על בלגיה והבטיחה את מקומה בין 16 האחרונות של אליפות אירופה. מכאן, לאחר עוד משחק שישפיע על המיקום הסופי בבית ד’ מול סלובניה, פניהם של הבחורים בכחול-לבן נשואות לשלב הנוקאאוט בריגה.

אז כאמור יש עוד מחזור אחד לשחק מול סלובניה, והדברים עוד ישתנו תוך כדי תנועה גם היום (שלישי) וגם עד סוף שלב הבתים – אך זה הזמן להתעדכן במצבה הנוכחי של הנבחרת מבחינת המיקומים בבית, היריבה הפוטנציאלית הבאה וגם מה קרה בפעם האחרונה שישראל שיחקה במעמד?

כזכור, רק מארבעת המקומות הראשונים בכל בית ניתן לעלות לשלב הבא. הבית של בית הלחמי וחניכיו מצטלב עם בית ג’ של יוון החזקה, שהופתעה בגדול נגד בוסניה – אך שומרת עדיין לפחות כרגע על המקום הראשון. השיטה היא שהמקום הראשון בבית ד’ פוגש את המקום הרביעי בבית ג’, המקום השני בבית ד’ פוגש את המקום השלישי בבית ג’ וכן האלה.

דני אבדיה חוגג (FIBA)דני אבדיה חוגג (FIBA)

בית ד’ הישראלי

1. ישראל: 4 משחקים, 7 נקודות (26+ הפרש)
2. פולין: 3 משחקים, 6 נקודות (21+ הפרש)
3. צרפת: 3 משחקים, 5 נקודות (23+ הפרש)
4. סלובניה: 3 משחקים, 4 נקודות (1- הפרש)
5. בלגיה: 4 משחקים, 5 נקודות (42- הפרש)
6. איסלנד: 3 משחקים, 3 נקודות (28- הפרש)

בשעה 18:00, איסלנד פוגשת את סלובניה, שרוצה לרשום ניצחון שני בתחרות ולהמשיך להיצמד כמה שהיא יכולה לישראל. בשעה 21:30, צרפת פוגשת את הנבחרת שבפסגה פולין, שניצחון שלה יכול למנוע את האפשרות של ישראל לסיים במקום הראשון.

בית ג’ שמצטלב עם הבית הישראלי

1. יוון: 4 משחקים, 7 נקודות (74+ הפרש)
2. בוסניה: 4 משחקים, 6 נקודות (8- הפרש)
3. ספרד: 3 משחקים, 5 נקודות (51+ הפרש)
4. איטליה: 3 משחקים, 5 נקודות (24+ הפרש)
5. גאורגיה: 3 משחקים, 4 נקודות (43- הפרש)
6. קפריסין: 3 משחקים, 3 נקודות (28-)

נכון לתמונת המצב הנוכחית בבית ג’ לאחר ההפסד המפתיע של יוון לבוסניה, ישראל שממוקמת במקום הראשון (לפחות עד המשחק של פולין) פוגשת את איטליה שממוקמת בבית שלה במקום הרביעי.

הפעם האחרונה שישראל הייתה בשמינית הגמר

הנבחרת רשמה הישג מדהים עם ההעפלה לשלב 16 האחרונות באליפות אירופה 2025, וההישג מקבל משמעות גדולה עוד יותר בהתסכלות על העבר משום שבשביל להיזכר בפעם האחרונה בה ישראל הייתה באותו המעמד – נצטרך לחזור ל-2015, עשור אחורה.

אז, החבורה של ארז אדלשטיין הוצבה בבית א’ עם צרפת, פולין, פינלנד, רוסיה ובוסניה, והצליחה לסיים במקום השני מתחת לצרפתים שאירחו את הטורניר. בשמינית הגמר הישראלים פגשו את נבחרת איטליה, אך לא הצליחו לעמוד מנגד ולהתקדם בתחרות עם הפסד ב-30 הפרש אחרי 82:52.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */