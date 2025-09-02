יום שלישי, 02.09.2025 שעה 16:42
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

חיפה תפגוש את אוסטריה וינה בליגת האלופות

בהגרלת משחקי ליגת האלופות הוגרלה אלופת הנוער הישראלית לצמד משחקים מול האלופה מהליגה האוסטרית. פיינגזיכט ורטנר ייצאו עם נבחרת הנוער לאסטוניה

|
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (ראובן שוורץ)
שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (ראובן שוורץ)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, המכהנת כאלופת המדינה, תחל בחודש הבא את דרכה בליגת האלופות לנוער, בדרג האלופות המקומיות, שישוחק במקביל לשלב הבתים הזהה מבחינת פיזור הקבוצות לזה הקיים בבוגרים. הקבוצה מהכרמל הוגרלה לצמד משחקים בהם תפגוש את אוסטריה וינה - אלופת אוסטריה, שתארח את המשחק הראשון ב-22 באוקטובר.

משחק הגומלין ייערך ב-5 בנובמבר, ככל הנראה בהונגריה, אך גם אופציות נוספות ייבדקו בימים הקרובים על ידי נציגי מכבי חיפה. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב הבא. כדי להתמזג עם 22 העולות משלב הבתים, על הקבוצות המשתתפות בדרג האלופות המקומיות לעבור בהצלחה שלושה שלבים, הכוללים צמד משחקים (בית וחוץ).

נבחרת הנוער של ישראל תתארח השבוע לצמד משחקי ידידות מול אסטוניה. המשחקים ייערכו ביום רביעי וביום שבת. בסגלה של הנבחרת שני נציגים משורות האלופה: המגן השמאלי - ינון פיינגזיכט והקשר - נבות רטנר.

ינון פיינגזיכט מימין (לילך וויס-רוזנברג)ינון פיינגזיכט מימין (לילך וויס-רוזנברג)

בתוך כך, מכבי חיפה השאילה בשבוע האחרון את כרטיסי השחקן של שלושה שחקנים, לקבוצות שאינן משחקות בליגת העל. מדובר בקשר נבו תמר (2008) - שהושאל לעונה נוספת במכבי כפר יונה, שתשחק במחוז הדרומי של הליגה הארצית ובצמד שחקני התקפה, שישחקו בליגות שונות. 

יהלי הראל (2007) - שכבש בעונה שעברה חמישה שערים בקבוצת הנוער של הפועל נוף הגליל - עבר לשורותיה של העולה החדשה, מ.ס קרית ים, בעוד שאביתר הלל (2008) - ששיחק בקבוצת נערים א' של הפועל כפר סבא, עובר לשורות קבוצת הנוער של עליה כפר סבא - שתשחק במחוז הדרומי של הליגה הארצית.

