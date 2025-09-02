חיפה תפגוש את אוסטריה וינה בליגת האלופות

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, המכהנת כאלופת המדינה, תחל בחודש הבא את דרכה בליגת האלופות לנוער, בדרג האלופות המקומיות, שישוחק במקביל לשלב הבתים הזהה מבחינת פיזור הקבוצות לזה הקיים בבוגרים. הקבוצה מהכרמל הוגרלה לצמד משחקים בהם תפגוש את אוסטריה וינה - אלופת אוסטריה, שתארח את המשחק הראשון ב-22 באוקטובר.

משחק הגומלין ייערך ב-5 בנובמבר, ככל הנראה בהונגריה, אך גם אופציות נוספות ייבדקו בימים הקרובים על ידי נציגי מכבי חיפה. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב הבא. כדי להתמזג עם 22 העולות משלב הבתים, על הקבוצות המשתתפות בדרג האלופות המקומיות לעבור בהצלחה שלושה שלבים, הכוללים צמד משחקים (בית וחוץ).

נבחרת הנוער של ישראל תתארח השבוע לצמד משחקי ידידות מול אסטוניה. המשחקים ייערכו ביום רביעי וביום שבת. בסגלה של הנבחרת שני נציגים משורות האלופה: המגן השמאלי - ינון פיינגזיכט והקשר - נבות רטנר.

ינון פיינגזיכט מימין (לילך וויס-רוזנברג)

בתוך כך, מכבי חיפה השאילה בשבוע האחרון את כרטיסי השחקן של שלושה שחקנים, לקבוצות שאינן משחקות בליגת העל. מדובר בקשר נבו תמר (2008) - שהושאל לעונה נוספת במכבי כפר יונה, שתשחק במחוז הדרומי של הליגה הארצית ובצמד שחקני התקפה, שישחקו בליגות שונות.

יהלי הראל (2007) - שכבש בעונה שעברה חמישה שערים בקבוצת הנוער של הפועל נוף הגליל - עבר לשורותיה של העולה החדשה, מ.ס קרית ים, בעוד שאביתר הלל (2008) - ששיחק בקבוצת נערים א' של הפועל כפר סבא, עובר לשורות קבוצת הנוער של עליה כפר סבא - שתשחק במחוז הדרומי של הליגה הארצית.