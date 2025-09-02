מכבי ת"א פרסמה את לוח משחקי ההכנה לעונה

מכבי תל אביב תחל את ההכנה שלה לעונה הקרובה בעוד חמישה ימים, כאשר ב-7.9, הקבוצה של עודד קטש תפגוש למשחק הכנה את בני הרצליה.

בהמשך, הצהובים יצאו לטורניר דובאי, בו יפגשו את הקבוצה המקומית (12.9), וכן את צסק”א מוסקבה הרוסית (13.9) ובשיקטאש הטורקית (15.9).

קיץ סוער עבר על מחזיקת הגביע, שאיבדה שחקנים משמעותיים כמו חסיאל ריברו ורוקאסט יוקובאיטיס, והביאה שחקנים בכירים חדשים כמו אושיי בריסט, אורוש טריפונוביץ׳, לוני ווקר, ג׳ף דאוטין ג׳וניור, גור לביא, טי ג׳יי ליף וקליפורד אומורואי.

משחקי ההכנה ישוחקו במטרה להתכונן לדבר האמיתי, במטרה להגיע מוכנים. הצהובים ישחקו במחזור הראשון בליגת ווינר סל נגד הפועל באר שבע/דימונה בחוץ, וביורוליג היא תתארח אצל אנדולו אפס במחזור הראשון (30.9). במחזור ה-3 במפעל האירופי מחכה להם דרבי.