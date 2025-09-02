יום שלישי, 02.09.2025 שעה 16:44
ספורט אחר  >> גביע דייוויס

ששת הנבחרים: פורסם הרכב הנבחרת לדייויס

עשרה ימים בלבד לפני משחק הפתיחה של הטורניר היוקרתי שיתקיים בקנדה נגד המארחת, נבחרת ישראל פרסמה את הסגל שלה. ארליך: "יש לנו אקסטרה מוטיבציה"

|
נבחרת ישראל בטניס (איגוד הטניס)
נבחרת ישראל בטניס (איגוד הטניס)

כעשרה ימים לקראת מפגש נבחרת הדייויס מול קנדה במסגרת בית 1 של גביע דייויס העולמי שיתקיים בהליפקס, קנדה בתאריכים ה-13-12 בספטמבר, פורסמו היום (שלישי) הרכבי הנבחרות.

בהרכב נבחרת ישראל, אותה מוביל הקפטן יוני ארליך, ניתן למצוא את אוראל קמחי (מדורג 753 בעולם), דניאל צוקרמן (841 יחידים, זוגות 134), אופק שימנוב (1719), רוי סטפנוב (279 בזוגות) וירדן חסון, שקיבל זימון בכורה לנבחרת.

בנבחרת הקנדית עם הקפטן פרנק דנצ׳ביץ׳, ישחקו פליקס אוז׳ה אליסים (28), גבריאל דיאלו (36), ליאם דרקסל (יחידים 113, זוגות 117) אלכסי גלארנו (193), וקלייב הארפר (87 בזוגות).

המפגש יתקיים בעיר הליפקס אשר בנובה סקוטיה, קנדה. שעות המשחקים בארץ הן: שישי 12.9, ב-22:00, שבת 13.9, ב-19:00. הגרלת סדר המשחקים תתקיים יום לפני המשחק הראשון, בחמישי.

יוני ארליך (שחר גרוס)יוני ארליך (שחר גרוס)

אבי פרץ, יו״ר איגוד הטניס: ״כמו תמיד, אנו נרגשים לצאת ולייצג את המדינה בגביע דייויס. במיוחד בתקופה זו אני רואה חשיבות עליונה וכבוד גדול בייצוג המדינה, בהנפת הדגל ובהשמעת ההמנון. אל אל ישראל״.

קפטן הנבחרת, יוני ארליך, אמר: ״צפויה לנו התמודדות מאתגרת במיוחד מול נבחרת קנדה, שהיא קבוצה מצוינת עם שחקן בכיר שמציג יכולת נהדרת ונמצא ברבע גמר אליפות ארה״ב הפתוחה. המפגש הקרוב הוא בעל משמעות גדולה במיוחד, גם על רקע ההתרחשויות האחרונות וגם לנוכח העובדה שנגיע בלי שני השחקנים הבכירים שלנו, ישי עוליאל ועמית ולס.

“המצב הביטחוני מעניק לנו דווקא אקסטרה מוטיבציה להגיע דרוכים ומרוכזים, ולעשות הכל כדי לייצר סנסציה. במקביל, זו הפעם הראשונה שבה נופיע עם שלושה שחקני מכללות, דבר שמעניק למפגש אופי ייחודי נוסף״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */