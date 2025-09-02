ששת הנבחרים: פורסם הרכב הנבחרת לדייויס

כעשרה ימים לקראת מפגש נבחרת הדייויס מול קנדה במסגרת בית 1 של גביע דייויס העולמי שיתקיים בהליפקס, קנדה בתאריכים ה-13-12 בספטמבר, פורסמו היום (שלישי) הרכבי הנבחרות.

בהרכב נבחרת ישראל, אותה מוביל הקפטן יוני ארליך, ניתן למצוא את אוראל קמחי (מדורג 753 בעולם), דניאל צוקרמן (841 יחידים, זוגות 134), אופק שימנוב (1719), רוי סטפנוב (279 בזוגות) וירדן חסון, שקיבל זימון בכורה לנבחרת.

בנבחרת הקנדית עם הקפטן פרנק דנצ׳ביץ׳, ישחקו פליקס אוז׳ה אליסים (28), גבריאל דיאלו (36), ליאם דרקסל (יחידים 113, זוגות 117) אלכסי גלארנו (193), וקלייב הארפר (87 בזוגות).

המפגש יתקיים בעיר הליפקס אשר בנובה סקוטיה, קנדה. שעות המשחקים בארץ הן: שישי 12.9, ב-22:00, שבת 13.9, ב-19:00. הגרלת סדר המשחקים תתקיים יום לפני המשחק הראשון, בחמישי.

יוני ארליך (שחר גרוס)

אבי פרץ, יו״ר איגוד הטניס: ״כמו תמיד, אנו נרגשים לצאת ולייצג את המדינה בגביע דייויס. במיוחד בתקופה זו אני רואה חשיבות עליונה וכבוד גדול בייצוג המדינה, בהנפת הדגל ובהשמעת ההמנון. אל אל ישראל״.

קפטן הנבחרת, יוני ארליך, אמר: ״צפויה לנו התמודדות מאתגרת במיוחד מול נבחרת קנדה, שהיא קבוצה מצוינת עם שחקן בכיר שמציג יכולת נהדרת ונמצא ברבע גמר אליפות ארה״ב הפתוחה. המפגש הקרוב הוא בעל משמעות גדולה במיוחד, גם על רקע ההתרחשויות האחרונות וגם לנוכח העובדה שנגיע בלי שני השחקנים הבכירים שלנו, ישי עוליאל ועמית ולס.

“המצב הביטחוני מעניק לנו דווקא אקסטרה מוטיבציה להגיע דרוכים ומרוכזים, ולעשות הכל כדי לייצר סנסציה. במקביל, זו הפעם הראשונה שבה נופיע עם שלושה שחקני מכללות, דבר שמעניק למפגש אופי ייחודי נוסף״.