"שוד ותקיפה חמורה": נעצר אוהד הפועל תל אביב

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לחשוף ולעצור הבוקר (שלישי) חשוד ב”שוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו, עפ"י החשד על רקע סכסוך בתחום הספורט”. המשטרה מסרה כי החשוד, אוהד הפועל ת”א בכדורסל שתקף את אוהד מכבי ת”א לכאורה, יובא היום לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרו, כאשר בחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים.

עוד מדוברות המשטרה: “שוטרי תחנת מודיעין פתחו הלילה בחקירה מואצת וסריקות מבצעיות, עם קבלת דיווח בדבר חשד לשוד של תושב העיר בשנות ה-20 לחייו, סמוך לביתו באמצעות אלות, כאשר עפ"י גורמי רפואה הקורבן נפגע באורח קשה-בינוני ואילו החשוד במעורבות נמלט מהמקום.

בתוך כך, בלשי וחוקרי תחנת מודיעין הצליחו לחשוף את זהות החשוד – תושב ת"א בשנות ה-30 לחייו ולעוצרו ובחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים, בהם: אלות מתקפלות, תרסיסי גז פלפל, טלפונים סלולאריים רבים, שהועברו להמשך מיצוי ראיות וכן מאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך.

עם התפתחות החקירה, עלה חשד כי מדובר בשוד אלים וממוקד של הקורבן, עפ"י החשד על רקע סכסוך בתחום הספורט, ככה"נ בין אוהדי קבוצות כדורסל יריבות. בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד היום בשעות הצהריים לדיון בבימ"ש, בבקשה להאריך מעצרו”.