רבע 2, 05:45: איסלנד - סלובניה 28:26

שלבי ההכרעה בשלב הבתים של היורובאסקט כבר כאן. בשעה זו, נבחרת איסלנד פוגשת את נבחרת סלובניה בבית ד’ הישראלי, כאשר לוקה דונצ’יץ’ וחבריו רוצים לגבור על היריבה שטרם השיגה ניצחון בבית הזה, כדי לשמור על מקומם ברביעייה הראשונה שמעפילה לשמינית הגמר.

אחרי שני הפסדים מפתיחת התחרות, הסלובנים השיגו ניצחון ראשון במשחק האחרון מול בלגיה עם 69:86 חשוב מאוד. עלייה לשלב 16 האחרונות היא המטרה כאמור, בעוד גם למיקום הסופי יש חשיבות משום ששיטת הנוקאאוט עובד בהצלבה מול בית ג’ של יוון החזקה ושאר הנבחרות שמתחתיה.

בצד השני, האיסלנדים הפסידו את כל משחקיהם, כולל לישראל במחזור הפתיחה וינסו לחולל הפתעה שעשויה לעזור לחבורה של אריאל בית הלחמי לקראת המחזור האחרון של שלב הבתים.

רבע ראשון: 20:21 לנבחרת סלובניה

חמיישת נבחרת איסלנד: איגיר סטיינרסון, ג’ון גונדמונדסון, אלבאר פרידריקסון, הרמנסון, טריגבווי הלינאסון.

חמישיית נבחרת סלובניה: מרטין קראמפלי, לוקה דונצ’יץ’, אלכסי ניקוליץ’, אדו מוריץ’, גרגור הרובאט.

ספתח נהדר למשחק, לוקה דונצ’יץ’ עם אסיסט להליאופ נהדר של מרטין קראמפלי 0:2 לסלובניה. קצב קליעה נהדר בשלוש הדקות הראשונות 6:9 לזכות האיסלנדים. הכוכב הסלובני לוקה דונצ’יץ’ עשה עבירה שנייה תוך ארבע דקות בלבד. שתי הנבחרות המשיכו לקלוע טוב עם שלושה פוזשנים שהסתיימו בשלשה של איסלנד ושתי שלשות של סלובניה.

13:14 לסלובניה לאחר שש וחצי דקות מפתיחת המשחק. הכוכב הסלובני מסתבך פעם נוספת עם השיפוט, עבירה שלישית לחובתו של דונצ’יץ’ ברבע הראשון. אלבאר פרידריקסון פרץ נהדר את הגנת סלובניה וסיים בלייאפ נהדר. הרבע הסתיים בנקודות סלובניות, 20:21 לסלובנים.

רבע שני:

הרבע השני נפתח בצורה נהדרת, כל נבחרת קלעה שלשה משלה וסלובניה אף הוסיפה סל ועבירה של רוק רדוביץ’, 23:28 לסלובנים.