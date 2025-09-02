יום שלישי, 02.09.2025 שעה 18:29
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
6325-3174בוסניה2
5197-2483ספרד 3
5216-2403איטליה 4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
6234-2553פולין2
5241-2643צרפת3
5334-2934בלגיה4
4277-2763סלובניה5
3238-2103איסלנד6

רבע 2, 05:45: איסלנד - סלובניה 28:26

יורובאסקט, מחזור 4: פתיחה צמודה בין הסלובנים לאיסלנדים בקרב בבית ד' הישראלי. לוקה דונצ'יץ' עם שלוש עבירות מוקדמות ברבע הראשון. מי תנצח?

|
לוקה דונצ'יץ' על קו העונשין (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' על קו העונשין (IMAGO)

שלבי ההכרעה בשלב הבתים של היורובאסקט כבר כאן. בשעה זו, נבחרת איסלנד פוגשת את נבחרת סלובניה בבית ד’ הישראלי, כאשר לוקה דונצ’יץ’ וחבריו רוצים לגבור על היריבה שטרם השיגה ניצחון בבית הזה, כדי לשמור על מקומם ברביעייה הראשונה שמעפילה לשמינית הגמר.

אחרי שני הפסדים מפתיחת התחרות, הסלובנים השיגו ניצחון ראשון במשחק האחרון מול בלגיה עם 69:86 חשוב מאוד. עלייה לשלב 16 האחרונות היא המטרה כאמור, בעוד גם למיקום הסופי יש חשיבות משום ששיטת הנוקאאוט עובד בהצלבה מול בית ג’ של יוון החזקה ושאר הנבחרות שמתחתיה.

בצד השני, האיסלנדים הפסידו את כל משחקיהם, כולל לישראל במחזור הפתיחה וינסו לחולל הפתעה שעשויה לעזור לחבורה של אריאל בית הלחמי לקראת המחזור האחרון של שלב הבתים.

רבע ראשון: 20:21 לנבחרת סלובניה

חמיישת נבחרת איסלנד: איגיר סטיינרסון, ג’ון גונדמונדסון, אלבאר פרידריקסון, הרמנסון, טריגבווי הלינאסון.

חמישיית נבחרת סלובניה: מרטין קראמפלי, לוקה דונצ’יץ’, אלכסי ניקוליץ’, אדו מוריץ’, גרגור הרובאט.

ספתח נהדר למשחק, לוקה דונצ’יץ’ עם אסיסט להליאופ נהדר של מרטין קראמפלי 0:2 לסלובניה. קצב קליעה נהדר בשלוש הדקות הראשונות 6:9 לזכות האיסלנדים. הכוכב הסלובני לוקה דונצ’יץ’ עשה עבירה שנייה תוך ארבע דקות בלבד. שתי הנבחרות המשיכו לקלוע טוב עם שלושה פוזשנים שהסתיימו בשלשה של איסלנד ושתי שלשות של סלובניה.

13:14 לסלובניה לאחר שש וחצי דקות מפתיחת המשחק. הכוכב הסלובני מסתבך פעם נוספת עם השיפוט, עבירה שלישית לחובתו של דונצ’יץ’ ברבע הראשון. אלבאר פרידריקסון פרץ נהדר את הגנת סלובניה וסיים בלייאפ נהדר. הרבע הסתיים בנקודות סלובניות, 20:21 לסלובנים.

רבע שני:

הרבע השני נפתח בצורה נהדרת, כל נבחרת קלעה שלשה משלה וסלובניה אף הוסיפה סל ועבירה של רוק רדוביץ’, 23:28 לסלובנים.

