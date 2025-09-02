יום חמישי, 04.09.2025 שעה 14:58
אחרי ששוחרר מנס ציונה: בון עשוי לחתום בנתניה

ההאמריקאי, שסיים את את דרכו היום אצל הכתומים שהחליטו שהוא לא מתאים, התאמן עם היהלומים ועשוי לחתום. וגם: הזר שעזב את קריית אתא ללא אישור

|
קיילב בון (IMAGO)
קיילב בון (IMAGO)

עירוני נס ציונה הודיעה כי הפורוורד קיילב בון והמועדון הגיעו להחלטה על פרידה משותפת, עוד לפני שבון שיחק משחק אחד במדי המועדון. במועדון החליטו כי השחקן לא מתאים מקצועית ולאחר שיחות עם השחקן הוחלט לשחררו, כשכעת נראה שמצא לעצמו קבוצה חדשה מהר מאוד.

לאחר ששוחרר לפני ששיחק משחק רשמי אחד במדי נס ציונה, כבר ערך הערב אימון עם אליצור נתניה. בנתניה בוחנים האם לצרף את השחקן. נזכיר כי כרגע חתומים בנתניה, שעד לתחילת השבוע הזה לא ידעה עדיין באיזו ליגה תשחק, שני זרים בלבד:  הגארד טריי קלווין והפורוורד אוטיס פרייז'ר. בנתניה רוצים כעת להחתים שני זרים נוספים ובון עשוי להיות אחד מהם.

בון (24, 2.06) החל את הקריירה שלו בליגת המכללות במדי אוקלהומה סטייט, ואחרי 4 שנים עבר לאוניברסיטת נבאדה. בעונתו האחרונה במכללות רשם ממוצעים של 11.4 נקודות, 5.2 ריבאונדים ו-1.6 חסימות למשחק. בעונה החולפת שיחק בון לראשונה באירופה במדי הלסינקי סיגלס הפינית ובמדיה רשם 15.8 נק׳, 7.4 ריב׳ ו-2 חס׳ למשחק, וזכה עימה באליפות פינלנד, עד שחתם בנס ציונה, אך כאמור הוא לא ישחק אצל הכתומים.

קאדין קרינגטון נגד דורי סהר (אורן בן חקון)קאדין קרינגטון נגד דורי סהר (אורן בן חקון)

בינתיים, מי שנתניה כן החתימה הוא דורי סהר, שחוזר ליהלומים אחרי ששיחק בעונה שעברה במכבי רמת גן. סהר בן ה-24 (1.96) חוזר לנתניה בה שיחק בעונת 2023/24. בעונה שעברה ברמת גן העמיד ממוצעים של 3.4 נקודות, 1.5 ריבאונדים ו-0.5 אסיסטים למשחק. לפני הקדנציה הקודמת בנתניה, שיחק סהר גם במכבי רעננה, בני הרצליה ומכבי ת”א.

בנוסף, עירוני קריית אתא הודיעה כי השחקן זיק מאיו החלט לעזוב לארצות הברית כשבהודעה נכתב: “החליט לעזוב על דעת עצמו וללא עדכון מוקדם מול הנהלת המועדון. במקביל, המועדון פועל במרץ למציאת מחליף ראוי שיחזק את הסגל ויהיה חלק מהקבוצה לקראת פתיחת עונת המשחקים הקרובה”.

מאיו, ששיחק עד עונת 23/4 מאוניברסיטת דרום דקוטה סטייט, זכה במדי קבוצתו כשחקן העונה בליגה האזורית, Summit League. משם עבר לשחק בעונה שעברה באוניברסיטת קנזס. 

בקריית אתא זועמים על השחקן, שעזב בלי להודיע ומבלי שאושר לו. כעת יחפשו בקרית אתא מחליף למאיו. בקבוצה כבר חתומים בכל מקרה ארבעה זרים: מאליק הול, דריוס האנה, בודי יום וג'מיה ניל.

