יום חמישי, 04.09.2025 שעה 14:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

לא מוותרת: אילת תובעת את האיגוד ואת נתניה

המועדון הדרומי, אשר האיחוד שלו עם עמותת הפועל עפולה לא אושר, פנה לבית המשפט בבקשה לבטל את ההחלטה: "הזכות לשחק בליגת העל שייכת להפועל עפולה"

|
שחקני אילת (שחר גרוס)
שחקני אילת (שחר גרוס)

אגודת הפועל אילת יחד עם מועדון כדורסל גלבוע עפולה הגישו אמש (שני) כתב תביעה כנגד איגוד הכדורסל ואגודת אליצור נתניה בדרישה לביטול מיידי של החלטת בית הדין של איגוד הכדורסל. כזכור, לאחר שעיריית עפולה העבירה את תמיכתה הכספית לקבוצה מאוחדת של הפועל גלבוע/גליל עם הפועל עפולה, שהפכה להפועל העמק, התפנה מקום בליגת העל.

הזכות על המקום הייתה שייכת קודם כל לעמותת הפועל עפולה ואם לא, עוברת לאליצור נתניה, שירדה ללאומית בעונת 2024/25. עמותת עפולה פנתה לאיחוד עם עירוני אילת. האיחוד, למרות המרחק, האסור על פי התקנון, אושר על ידי איגוד הכדורסל בעקבות פירצה. נתניה הגישה ערעור לבית הדין העליון של האיגוד, שביטל את אותו האיחוד וקבע שנתניה היא זו שתשחק בליגת העל. כעת פנתה אילת לבית המשפט האזרחי, כנגד ההחלטה. 

התובעות מבקשות לבטל את הפסיקה וכן סעדים נוספים. בנוסף הגישו הצדדים בקשה לצווי מניעה בדבר שינוי זכויותה של עפולה בליגת העל, צו מניעה לפתיחת גביע ווינר עד להחלטה וארכה לאישור הבקרה עד לאחר סיום ההליך.

דאסטי האנאס (שחר גרוס)דאסטי האנאס (שחר גרוס)

מתוך כתב התביעה: "בנקודת המוצא עומדת העובדה שהפועל עפולה מחזיקה בזכות לשחק בליגת העל בשל הישגיה הספורטיביים, בעוד שאליצור נתניה אינה מחזיקה בזכות כזו לאחר שסיימה בין האחרונות בליגה בעונה הקודמת, במקום שממנו יורדים לליגת המשנה, הליגה הלאומית. מכאן - שיש להחיל נקודת מוצא זו על כל הדיון שבפנינו - הפועל עפולה היא שזכאית לשחק בליגת העל ולא אליצור נתניה”.

בנוסף, נטען בכתב התביעה, כי עפולה לא קיבלה הודעה רשמית מהבקרה התקציבית או מהאיגוד על כך שלא עמדה בזמנים ובתנאים ואף לא קיבלה תשובה לבקשת הארכה שביקשה בשבוע שעבר (אשר נשלחה על ידה פעמיים). באילת טוענים לפגמים נוספים בהליך המשפטי. כעת נשאר לראות האם בית המשפט יתערב בהחלטת בית הדין של האיגוד.

"היה קשה לישון אחרי צרפת"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */