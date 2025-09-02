לא מוותרת: אילת תובעת את האיגוד ואת נתניה

אגודת הפועל אילת יחד עם מועדון כדורסל גלבוע עפולה הגישו אמש (שני) כתב תביעה כנגד איגוד הכדורסל ואגודת אליצור נתניה בדרישה לביטול מיידי של החלטת בית הדין של איגוד הכדורסל. כזכור, לאחר שעיריית עפולה העבירה את תמיכתה הכספית לקבוצה מאוחדת של הפועל גלבוע/גליל עם הפועל עפולה, שהפכה להפועל העמק, התפנה מקום בליגת העל.

הזכות על המקום הייתה שייכת קודם כל לעמותת הפועל עפולה ואם לא, עוברת לאליצור נתניה, שירדה ללאומית בעונת 2024/25. עמותת עפולה פנתה לאיחוד עם עירוני אילת. האיחוד, למרות המרחק, האסור על פי התקנון, אושר על ידי איגוד הכדורסל בעקבות פירצה. נתניה הגישה ערעור לבית הדין העליון של האיגוד, שביטל את אותו האיחוד וקבע שנתניה היא זו שתשחק בליגת העל. כעת פנתה אילת לבית המשפט האזרחי, כנגד ההחלטה.

התובעות מבקשות לבטל את הפסיקה וכן סעדים נוספים. בנוסף הגישו הצדדים בקשה לצווי מניעה בדבר שינוי זכויותה של עפולה בליגת העל, צו מניעה לפתיחת גביע ווינר עד להחלטה וארכה לאישור הבקרה עד לאחר סיום ההליך.

דאסטי האנאס (שחר גרוס)

מתוך כתב התביעה: "בנקודת המוצא עומדת העובדה שהפועל עפולה מחזיקה בזכות לשחק בליגת העל בשל הישגיה הספורטיביים, בעוד שאליצור נתניה אינה מחזיקה בזכות כזו לאחר שסיימה בין האחרונות בליגה בעונה הקודמת, במקום שממנו יורדים לליגת המשנה, הליגה הלאומית. מכאן - שיש להחיל נקודת מוצא זו על כל הדיון שבפנינו - הפועל עפולה היא שזכאית לשחק בליגת העל ולא אליצור נתניה”.

בנוסף, נטען בכתב התביעה, כי עפולה לא קיבלה הודעה רשמית מהבקרה התקציבית או מהאיגוד על כך שלא עמדה בזמנים ובתנאים ואף לא קיבלה תשובה לבקשת הארכה שביקשה בשבוע שעבר (אשר נשלחה על ידה פעמיים). באילת טוענים לפגמים נוספים בהליך המשפטי. כעת נשאר לראות האם בית המשפט יתערב בהחלטת בית הדין של האיגוד.