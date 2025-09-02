יום שלישי, 02.09.2025 שעה 13:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

"דברים לא הסתדרו, נפרדים בהערכה הדדית"

ריף מסיקה, שחתם במכבי קריית גת מליגה א', נפרד מהפועל עכו: "מועדון נהדר שמנוהל בצורה מקצוענית של ליגת העל". הפועל רעננה החתימה את גל לוי

|
ריף מסיקה בהפועל עכו (נועם אוזן)
ריף מסיקה בהפועל עכו (נועם אוזן)

לאחר פתיחת עונה פחות מוצלחת, בה הקבוצה לא הצליחה לנצח בשני מחזורי הליגה הראשונים, זעזוע ראשון בהפועל עכו, אחד מבין כמה שצפויים.

הקשר ריף מסיקה עזב את המועדון וחתם במכבי קריית גת, החלטה שהתקבלה בהבנה עם ההנהלה, כאשר בעכו ביקשו להודות למסיקה ולאחל לו בהצלחה. יש לציין, שמסיקה, אחד מהשחקנים היותר בולטים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, הוחלף כבר במחצית במשחק האחרון מול מ.ס כפר קאסם ונראה היה שהחיבור עם המאמן ירון הוכנבוים פחות עבד. 

"לעיתים דברים פשוט לא מסתדרים, ולכן נפרדנו כחברים ובהערכה הדדית. הפועל עכו הוא מועדון נהדר, שמנוהל בצורה מקצועית וברמה של ליגת העל. אני מאחל לקבוצה ולמועדון הצלחה רבה בהמשך הדרך", אמר מסיקה.

בינתיים, גם הפועל רעננה, שגברה בתחילת השבוע על מכבי הרצליה מתחזקת: במועדון צירפו את הקשר גל לוי, שחתם במועדון באמצעות סוכנו זיו סולומוביץ' וישחק תחת המאמן ניר ברקוביץ'.

לוי, שיחק בעונה שעברה בהפועל כפר סבא, כשעוד קודם לכן, הוא שיחק גם בליגת העל במדי הפועל ב"ש ומכבי פ"ת. אשתקד, הוא כבש ארבעה שערים במדי הקבוצה מהשרון וסייע לה להעפיל לפלייאוף העליון.

זיו סולומוביץזיו סולומוביץ', גל לוי וניר ברקוביץ' (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */