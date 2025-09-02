"חטואל רכש מצוין, סלאם ג'ידו זו אבידה גדולה"

הפועל חיפה השיגה שלוש נקודות ראשונות לעונה החדשה כשניצחה בשבת 1:2 את הפועל ירושלים, כשהקבוצה של גל אראל הצליחה לנשום מעט אוויר ולהתאושש משני ההפסדים הרצופים בחצי גמר גביע הטוטו ובמחזור הפתיחה של ליגת העל לבית”ר ירושלים ועירוני טבריה בהתאמה. היום (שלישי) שחקן העבר והפרשן אלי לוונטל עלה לדבר בתכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה חושב על הצירוף של רותם חטואל?

”רכש מצוין. הפועל חיפה לא מבורכת ביותר מדי שחקנים, יש לה סגל קצר. גם הוא צריך למצוא בית שהוא יראה את הכישורים שלו ואני חושב שזו הזדמנות יוצאת דופן גם בשביל הקבוצה וגם בשביל השחקן, שיחזור להראות שהוא שחקן לגיטימי”.

מה דעתך על הפציעה של סלאם ג’ידו?

”הפוטנציאל של סלאם ג’ידו הוא גבוה וזו אבידה גדולה. להפועל חיפה יש שישה זרים, אחד נפצע, שניים היו בספסל במשחק האחרון, זאת אומרת שבמשחק הבא, אם לא יהיו שינויים הם יפתחו כנראה רק עם שלושה”.

סלאם ג׳ידו יורד באלונקה (עמרי שטיין)

כמה זו פגיעה מקצועית?

”אני חושב שהוא היה הזר הטוב ביותר, עם יכולת גבוהה. הוא היה אמור להיות המחליף של דיארה, הם גם שיחקו בנבחרת מאלי ביחד. הפועל חיפה תצטרך להביא שחקן במקומו, לא יעזור כלום”.

מה דעתך על מה שאמרנו לארז כלפון על התשלומים לאנשי הפועל חיפה?

”את יואב כץ אפשר להעניש רק דרך הקנסות. אני אומר את זה בציניות. פעם הוא אמר שהוא שולח את הצ’קים עם יונת דואר. אני מקווה שעכשיו זה לא אותו הסיפור”.