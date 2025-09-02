"הניצחון על צרפת? הלוואי שננצח את איטליה"

נבחרת ישראל תמשיך את דרכה במוקדמות המונדיאל בעוד שלושה ימים, יום שישי (21:45), כשהיא יוצאת למשחק חוץ מול מולדובה ותשחק בקישינב. אתמול (שני) הנבחרת נחתה ובהמשך היום תקיים אימון ראשון עם סגל מלא. ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לראיון בתכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר על ההכנות והמורכבויות הלוגיסטיות.

אהלן שלומי.

”צהריים טובים מקישינב”.

איך שם?

”מתעוררים לימים שטופי שמש ומתעוררים לאימון תחת גשם סוחף. אתמול יצאנו לאימון ערב עם שישה שחקנים, היה מבול לאורך כל האימון. אני מרגיש שאני בכמה עולמות במקביל”.

איך מנור התעורר היום אחרי הדרמה הלילית?

”אני חושב שעם חיוך. אתמול מנור עסק בעניינים שלו, רן נתן לו את הזמן שלו כדי שיהיה עם ראש שקט. אני הפסקתי להתעדכן בשעה 23:00, הלכתי לישון עם קריסטל פאלאס, הספקתי לראות שאין סיכום בסוף ושפורטו הייתה אפשרות וקמתי בבוקר וראיתי ויאריאל”.

מנור סולומון (IMAGO)

מה הוא אמר לכם היום על הבחירה?

”הוא מאוד מרוצה. אלו היו 24 שעות מאוד דרמטיות, הוא כבר היה קרוב לסיכום על דירה באזור לונדון, אני מניח שאלו חיים של כדורגלן, שהמעברים יכולים להיות מאוד דרמטיים. אני חושב שהליגה הספרדית זו בחירה נהדרת עבורו”.

איך קיבלו אתכם בקישינב?

”אחלה. אבטחה בסדר גודל נורמלי, לא כמו מה שהיה בצרפת לדוגמה. פה הכל שקט ונינוח”.

הנורבגים אמרו לכם להגיע יום לפני המשחק.

”יש נסיבות חריגות. גם היעד, גם מה שעובר בין שתי ההתאחדויות בזמן האחרון, ההחלטה שלהם לתרום את הכסף לגורמים בעזה, התגובה שלנו עם הלווייתנים. הפסקנו להיות מנומסים, זה מסתדר לנו עם לוחות הזמנים, נגיע לנורבגיה יומיים לפני המשחק, אולי תהיה הזדמנות לראות את הנבחרת מתאמנת בארץ. אנחנו מבינים את האתגרים של מדינות שמארחות אותנו. אנחנו צריכים להיות חכמים בתקופה הזו, לחכות ולקוות שהגל הזה יעבור בשלום ולהמשיך להיות חלק מהמפעלים”.

המשחק מול מולדובה הוא בגדר חובת ניצחון.

”אני חושב שגם נסכים שאנחנו נבחרת טובה יותר שאמורה לנצח. אני לא מכיר את הסגל המולדבי חוץ מיון ניקולאסקו שהוא מוצהב ויחמיץ אותנו. אני אומר את זה בצורה ברורה ורן (בן שמעון) גם משדר את זה לשחקנים שאנחנו צריכים לחזור עם שלוש נקודות. אין כזה דבר לזלזל בהם. אנחנו ניצחנו את אסטוניה ונורבגיה כמעט איבדה שם נקודות. בסוף, אתה מגיע לנבחרת שמשחקת בבית שלה ורוצה להתעלות מול היריבה שלה לעיני הקהל הביתי”.

רן בן שמעון (רויטרס)

מה אתה מוצא בסגל הנוכחי?

”הם מאוד מגובשים, מאוד רציניים בעבודה שלהם. כיף לראות אותם כשהם פוגשים אחד את השני. חבר’ה באמת מאוד רציניים שיודעים מול מה הם ניצבים, רוצים לעשות את ההישגים הטובים שלהם. מקודם הייתי באסיפה של רן והוא אמר להם לעזוב את העניין של הניצחון והראה להם אבני דרך. אני מקווה שהמשחק הקרוב גם יהיה חלק מהדבר הזה, ואז משחק ברמה מאוד גבוהה מול איטליה, עם מאמן שנראה לי שהאופי שלו כשחקן לא השתנה שהוא רצה לנצח כל משחק.

“זו נבחרת שגם כן עוברת איזשהו תהליך, אני מקווה שנציג מולה משחק טוב. אני מעריך שיהיה באזור ה-2,000 איש מול איטליה. פתחנו את המכירה בהונגריה למשחק הזה, ויש לא מעט איטלקים בהונגריה ונרכשו כמה מאות כרטיסים כבר. יש אפשרות שיהיה להם משחק ביתי. אין לנו באמת משחקים ביתיים. אני מודה להונגריה על מה שהיא עושה למעננו, אבל אין שום דבר שיכול להידמות למשחק ביתי בישראל”.

גם עם עומרי גלזר יש מיני דרמה, עם כל הסיפור על מכבי תל אביב.

”לא יצא לי לדבר איתו, אבל אם אני זוכר נכון היו שלושה שחקנים שתלויים באוויר בכינוס הזה: מנור סולומון, אלי דסה שבלי קבוצה עדיין, ועומרי גלזר”.

יש בעיה בעמדת השוערים, שניהם לא משחקים.

”אבל המצב יותר טוב. דניאל פרץ עמד בשער של המבורג בהכנה, עומרי גלזר גם פתח במשחק אחד בכוכב האדום. פרץ עשה הכנה מצוינת בהמבורג ואני מקווה שבהמשך הוא יהיה שוער פותח, ברור לי שמשם הוא לא יצא מהשער”.

דניאל פרץ (IMAGO)

עם מי רן ילך?

”דניאל כבר לא מעט זמן מקבל את האפודה של השוער הראשון. אני לא יודע מה יהיה לאורך כל הקמפיין, אבל כרגע זה ככה. ההיררכיה די ברורה מבחינת רן”.

רן יעלה עם הרכב התקפי?

”עוד לא היה אימון מלא עם כל הסגל. אני מניח שלהבדיל מהאימון אתמול, רן יעלה עם 11 שחקנים. אני מעריך שהוא ירצה לעלות עם הכלים ההתקפיים שלו ולשחק עם נבחרת יוזמת”.

יש השראה מהכדורסל?

”הם עשו דבר מדהים עם הניצחון על צרפת. אני מקווה שנעשה את זה גם אצלנו. הלוואי שננצח את איטליה ותהיה לכם דילמה להכריע איזה ניצחון גדול יותר. אני ממעט להיכנס לאסיפות ככה שאני לא יודע אם רן דיבר על הניצחון של נבחרת הכדורסל”.

סימן השאלה המרכזי ביותר הם החיסורים של מוחמד אבו פאני ומחמוד ג’אבר שפתחו בנבחרת באופן די קבוע.

”אליאל פרץ הפך לשחקן קבוע אצל רן, דור פרץ נמצא בכושר נהדר. הכל תלוי באיזה מערך רן יעלה, כמה הוא בונה על כניסות לעומק, לכל שחקן יש את האיכות שלו, וזה תלוי בסגנון המשחק פר יריבה. אני מעריך שמול מולדובה רן ירצה להחזיק כמה שיותר את הכדור. אתם תראו אופי יותר דומיננטי של שחקנים יצירתיים והתקפיים”.