כלפון: נוכל לצמצם את מספר הקבוצות בליגת העל

ליגת העל חזרה אל חיינו בסערה עם שני מחזורים עמוסים באירועים ושערים. על רקע חזרת המשחקים, חתמה מנהלת הליגות בכדורגל על עסקת חסות חדשה עם ענקית הרשתות החברתיות, ‘TikTok’. לאחר החתימה, יושב ראש מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, עלה לתכנית “שיחת היום” ב-ONE לראיון ודיבר על פתיחת העונה ועוד.

מה שלומך?

”הליגה התחילה, אני מקבל המון תגובות מהאוהדים ומהחיילים שצופים במשחקים מהטלוויזיה. זה שהכדורגל חזר נותן את האסקפיזם שכולם חיכו לו, ואני מאוד שבע רצון משני המשחקים הראשונים”.

למה המשחקים לא התחילו ב-19:00?

”תמיד בשעון קיץ, המשחקים תמיד מתחילים מאוחר. הייתי בבלומפילד ב-20:00, מאוד חם”.

דור פרץ בפעולה (רדאד ג'בארה)

אפילו משחקים בצפון.

”אנחנו נכנסים עכשיו לחגים ומיד אחריו שעון החורף, איתם המשחקים שכולם אוהבים. כל המשחקים חוזרים לשעה 15:00, ואז כמובן כל המשחקים יהיו אחד אחרי השני, כשהמשחק האחרון מתחיל במוצ”ש ב-19:00”.

ההחלטה לקבוע את המשחק של סכנין נגד בית”ר בלי קהל חוץ הוציא את העוקץ.

”בסופו של דבר, לפעמים ההיגיון צריך לנצח. כשאני רואה את מצב הדרישות ואת מה שקרה במשחקים הקודמים, יש פה גם אחריות לחיי אדם, וכשאנחנו רואים את התחזיות, לא סתם קיבלנו את ההחלטה במשחקים בין בית”ר לסכנין בשנה שעברה ולא עצרנו אותה”.

בסוף, הכדורגל הוא בשביל הקהל ורמת העניין בו ירדה מאוד מרגע שאמרו שאוהדי בית”ר לא מגיעים.

”בעולם אוטופי אתם צודקים, אבל בסוף אנחנו יודעים מה קורה במדינת ישראל ומה קרה אחרי המשחקים בין בית”ר לסכנין, על האלימות של אחרי מאותם קיצוניים שבאים להדליק את השטח, אלה לא האוהדים הנורמטיביים. נכון, לא היה כל מה שרצינו, אבל זה היה נקודתי, אני מקווה שהמדינה תדע ימים טובים יותר ונוכל להחזיר את הקהל בעונה הבאה”.

עומר אצילי (עמרי שטיין)

הפועל חיפה כבר מספר חודשים לא מקבלים חלק מהשכר שלהם. זה נראה לך תקין? קבוצה בליגת העל.

”אני לא מכיר את העניין הנקודתי. אנחנו נתנו קנסות מאוד גבוהים כדי שלא משנה איזו קבוצה, השכר לשחקנים ולעובדי המועדון יגיע בזמן”.

שניקולס לב ירים טלפון לאנשי הפועל חיפה, דיברתי איתם לפני השידור והם גמגמו.

”אנחנו עושים בדיקות נקודתיות. בעקבות מה שאמרתם, כמובן שנבצע את הבדיקה”.

מה קורה עם היחידה שצריכה לקום במשטרה שתלחם בהימורים הבלתי חוקיים?

”אני תמיד אוהב לדבר על הדברים אחרי שהם נחתמים. נשאר לחתום על החוזה בין המשטרה לאגף התקציבים באוצר. לפי השיחות שלי בבוקר, אני מקווה שהדבר הזה יסתיים עד סוף השבוע ונוכל לדבר על משהו מאוד גדול שישנה את פני הכדורגל הישראלי”.

אתה נשמע יותר אופטימי מאי פעם.

”כן. הדבר הזה שהתחלנו לפני שישה חודשים נמצא באמת בשלבים הסופיים”.

אתה מרוצה מפתיחת העונה?

”כן, אפשר לראות את העלייה בכמויות הקהל. אני מאוד מקווה שלא יהיו אירועים ביטחוניים שייאלצו אותנו לשלוף תכניות מהמגירה. יהיה קשה מאוד לזוז מהתאריכים, בתקווה שמזג האוויר והאירועים הביטחוניים לא יקרו. אנחנו יודעים להתמודד עם בעיות נקודתיות, אבל יש מצב שהעונה נצטרך להפעיל את מנגנון קיצור הליגה במידת הצורך”.

הולכת להיות ליגה עם הרבה קהל, אבל הפערים גדלים בה.

”חשוב מאוד שתתמקדו גם בשאר ענייני הרפורמה. בסך הכל, נכון שהרפורמה עברה באיחור, רוב הקבוצות נמצאות עם שישה זרים, חלקן עלו לשבעה זרים. אני מזכיר שגם אם יביאו שמונה זרים, שזו גם הייתה המטרה – לעזור לקבוצות באירופה. קשה גם ככה להביא זרים בזמן המלחמה ובנוסף לשחק את כל המשחקים באירופה מחוץ לישראל. זאת הייתה הכוונה ואם מכבי תל אביב יביאו עוד זר, שיהיה להם בהצלחה. אני מעריך שהרפורמה הזו תצליח החל מהעונה הבאה”.

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

מה עם הקטנת הליגה?

”עוד לא הגענו להסכמות מלאות, אבל אני מעריך ששינו ואני נדבר עם שאר הקבוצות על צמצום הליגה. קבוצה אחת כרגע שלא תעמוד בדרישות הכלכליות יכולה לפגוע בשאר הקבוצות. אני מעריך שנוכל לצמצם את הפערים ואני חושב שנוכל לצמצם את הליגה. נדבר עם כל בעלי הקבוצות”.

מה בנוגע להיצע הנמוך של האצטדיונים בארץ? מתי ייפתחו האצטדיונים באשדוד, רחובות וטבריה.

”בעונה הבאה אמורים להיות גם האצטדיון באשדוד וגם בטבריה. במדינת ישראל, שבאחריותם להקים את המגרשים החדשים, לא עסקו בנושא הזה יותר מדי. אני לא צריך להסביר לכם מה קורה לקבוצה שמשחקת בבית. הרבה יותר קהל מזדהה עם הקבוצה ובא לעודד. קבוצות שצריכות לנסוע מנקודה מסוימת לאחרת, זה מוריד את הקהל והרצון לבוא לעודד, ולכן אנחנו מתעקשים על זה, כדי לקדם את הכדורגל”.

אבל המדינה לא שותפה כרגע לאצטדיונים החדשים.

”נכון, ולא נשכח גם את האצטדיון של קריית שמונה, שזו בושה וחרפה שלא משפצים את האצטדיון. תשקם את הצפון, תחזיר את העיר וגם את הקבוצה. הסכום הוא סכום פעוט של 20 מיליון שקלים. אני מתכוון לסייע גם לראש עיריית קריית שמונה וגם לבעלים איזי שרצקי. היא חייבת לחזור לשחק בבית העונה ואני מעריך שבתחילת 2026 הם יחזרו לשחק שם”.

הקהל לא אוהב להגיע לנוף הגליל. עושים שם קופה עירונית על חשבון האוהדים.

”בדקתי בממוצע כמה קנסות יש בכל משחק, ורונן פלוט ראש העיר אמר לי שיש בין חמישה לשבעה דוחות. מעבר לכך, חשוב לי להדגיש את זה: הוא אמר לי שבנוף הגליל יש כחול לבן שאם אתה חונה למשחק שלם, זה עולה חמישה שקלים. מה שחשוב שלא יחסמו כבישים ולתנועה. היות והעלות היא חמישה שקלים, צריך להסביר את זה לאוהדים. זה מחיר מינימלי, ואני מקווה שהאוהדים יפעילו את זה. לפי ראש העיר, אין שום כוונה לחלק דוחות. אני מקווה שביחד נמצא את האיזון הנכון”.