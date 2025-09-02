יום שלישי, 02.09.2025 שעה 13:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

תחנה נוספת: ריף מסיקה סיכם במכבי קריית גת

הקשר 10 שרומן זולו חיפש, יחתום במועדון לאחר שחרורו מהפועל עכו. שיחק בעברו בליגת העל ובלאומית, אך טעם גם מליגה א' עם בני ריינה ואום אל פאחם

|
ריף מסיקה (שחר גרוס)
ריף מסיקה (שחר גרוס)

החתמה מסקרנת בליגה א' דרום, רגע לפני פתיחת עונת 2025/26. ריף מסיקה (36), קשר 10 אולטימטיבי, סיכם במכבי קריית גת, העולה החדשה, תחת הדרכתו של רומן זולו. מכבי קריית גת תהיה לקבוצתו ה-18 בקריירה ארוכת השנים שהחלה אי-שם בשנת 2006.

את העונה הנוכחית (2025/26) החל ריף עם הפועל עכו מהליגה הלאומית. השחקן רשם במדיה חמישה משחקים, שניים מהם במסגרת הליגה. בשלושה ממשחקיו העונה שיחק לא יותר מ-45 דקות. בקריית גת הוא צפוי להיות ברומטר במרכז השדה.

לריף קריירה עשירה מליגת העל ועד ליגה א'. הוא היה לשחקן מכבי נתניה, מכבי הרצליה, הפועל ניר רמת השרון, הפועל הרצליה, הפועל ראשון לציון, הפועל בני לוד, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, הפועל כפר סבא, הפועל אשקלון. 

ריף מסיקה חוגג (שחר גרוס)ריף מסיקה חוגג (שחר גרוס)

מעבר לכך, מסיקה דרך גם במועדונים כמו מכבי הרצליה, הפועל אום אל פאחם, הפועל חדרה, מכבי בני ריינה, עירוני טבריה, הפועל כפר שלם והפועל עכו, כאמור, מתחילת העונה הנוכחית, מכבי קריית גת, שתהיה קבוצתו ה-18 במספר והשלישית בליגה א' מאז החל לשחק כדורגל.

בשישי הקרוב (05/09) מכבי קריית גת, המאמן רומן זולו, צוותו ושחקניו ייצאו לדימונה, שם ייפגשו במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, את מ.ס דימונה של שרון אביטן. המשחק יתקיים באצטדיון דימונה בשעה 14:25.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */