תחנה נוספת: ריף מסיקה סיכם במכבי קריית גת

החתמה מסקרנת בליגה א' דרום, רגע לפני פתיחת עונת 2025/26. ריף מסיקה (36), קשר 10 אולטימטיבי, סיכם במכבי קריית גת, העולה החדשה, תחת הדרכתו של רומן זולו. מכבי קריית גת תהיה לקבוצתו ה-18 בקריירה ארוכת השנים שהחלה אי-שם בשנת 2006.

את העונה הנוכחית (2025/26) החל ריף עם הפועל עכו מהליגה הלאומית. השחקן רשם במדיה חמישה משחקים, שניים מהם במסגרת הליגה. בשלושה ממשחקיו העונה שיחק לא יותר מ-45 דקות. בקריית גת הוא צפוי להיות ברומטר במרכז השדה.

לריף קריירה עשירה מליגת העל ועד ליגה א'. הוא היה לשחקן מכבי נתניה, מכבי הרצליה, הפועל ניר רמת השרון, הפועל הרצליה, הפועל ראשון לציון, הפועל בני לוד, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, הפועל כפר סבא, הפועל אשקלון.

ריף מסיקה חוגג (שחר גרוס)

מעבר לכך, מסיקה דרך גם במועדונים כמו מכבי הרצליה, הפועל אום אל פאחם, הפועל חדרה, מכבי בני ריינה, עירוני טבריה, הפועל כפר שלם והפועל עכו, כאמור, מתחילת העונה הנוכחית, מכבי קריית גת, שתהיה קבוצתו ה-18 במספר והשלישית בליגה א' מאז החל לשחק כדורגל.

בשישי הקרוב (05/09) מכבי קריית גת, המאמן רומן זולו, צוותו ושחקניו ייצאו לדימונה, שם ייפגשו במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, את מ.ס דימונה של שרון אביטן. המשחק יתקיים באצטדיון דימונה בשעה 14:25.