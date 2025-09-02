יום שלישי, 02.09.2025 שעה 14:52
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"עסקה עם פאלאס נחתמה, המאמן דיבר עם מנור"

הסוכן גלעד קצב, דיבר ב"שיחת היום": "היו רגעים מותחים, פיני זהבי עשה דבר מדהים. לדעתי מנור היה משחק בסוף גם בטוטנהאם". וגם: מלמד ופודגוראנו

|
מנור סולומון (ראובן שוורץ)
מנור סולומון (ראובן שוורץ)

חלון ההעברות ברוב הליגות הגדלות נחתם לו, אבל יש כמה ליגות באירופה ובעולם שעדיין פתוח אצלם, ובטח ובטח בארץ. מי שעובדים קשה בחודשים הללו הם כמובן סוכני השחקנים, ובינתיים עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE אחד מסוכני השחקנים הבכירים בישראל, שבין היתר מייצג גם את מנור סולומון, גלעד קצב.

אתם מרוצים מהעסקה על מנור?
”בסופו של דבר מנור סולומון נחת בקבוצה ומועדון גדול, ואין כמו להתחיל את ליגת האלופות במפגש מול טוטנהאם. שלומי בן עזרא ואני מטפלים במנור מגיל מאוד צעיר, ופיני זהבי הצטרף לשירותינו. אתמול הוא הוכיח שהוא הסוכן הכי גדול בעולם, הוא עשה משהו שאני לא חושב שיכולים לעשות. העסקה בקריסטל פאלאס הייתה סגורה וחתומה”.

מה התפוצץ שם?
”לא ברור. השלב הראשון של מנור היה להישאר באנגליה, המאמן אפילו דיבר איתו ואמר לו שהוא שמח שמגיע. בסוף, מה שמנור רוצה זה לשחק בקבוצה טובה ולהוכיח את היכולות שלו. זה היה בשנה שעברה ואני מאמין שזה יהיה גם השנה”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

אין אופציית רכישה נכון?
”אין, זו השאלה יבשה. היינו במתח גדול ופיני עשה משהו מדהים”.

תכניס אותנו לדרמה בשעה האחרונה.
”בשורה התחתונה רצו אותו קבוצות מצרפת וספרד, ובסופו של דבר הוא הולך לקבוצה גדולה בספרד שתשחק בליגת האלופות. המטרה הייתה ללכת למועדון מאוד מאוד גדול”.

בכל עמדה שם יש שני שחקנים, ודווקא בעמדה של מנור יש רק שחקן אחד. עכשיו מנור יוכל להיכנס לשם.
”ברור שמבחן התוצאה תלוי במנור. ברגע שהמאמן של קריסטל פאלאס אמר שהוא אוהב אותו ושישחק פה, זה איכזב אותו מאוד, אבל ההצעה של ויאריאל באה ואנחנו עסוקים בזה”.

מה קרה עם דניאל לוי?
”אלה עניינים כספיים. סגרו משהו אחד ובסוף קרה משהו אחר. היינו בקשר עם מנור, גם עם המשפחה, היו רגעים מאוד מותחים. לדעתי, גם אם הוא היה נשאר בטוטנהאם הוא בסוף היה משחק. אני מקווה שנראה אותו מקבל צ’אנס בוויאריאל. הם עשו הכל להביא אותו ואנחנו שמחים מאוד”.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

ספרד זה מקום די ביקורתי, הוא לא חושש מזה?
”יש קיצוניים בכל מקום, בכל מדינה. אין ספק שזה חלון שאנחנו גם כסוכנים, קיבלנו תשובות: ‘חברים, הבחור מישראל אז לא מעניין’. קיבלנו אותו דבר גם מהליגות בבלגיה, הולנד ושווייץ. אני בסוף אומר שמי שמכיר את מנור סולומון ומכיר את האישיות שלו, זה ילד שכולם אוהבים ומתחבר לכולם, לא נגרר לפרובוקציות ובאמת יודע להתנהל. בסוף, הוא בא לשחק כדורגל ולעזור לקבוצה, והקבוצה צריכה לעזור לו”.

הוא הולך לשחק נגד ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, הוא יכול לשמור את לאמין ימאל?
”או שלאמין ימאל ישמור עליו. גם בליגת האלופות, הוא ישחק נגד פאפוס בלימסול בנובמבר ואני בטוח שישראלים יטוסו לשם לראות אותו”.

מה עם גיא מלמד?
”הסיטואציה לא נעימה עם מכבי חיפה וצריך לראות איך פותרים אותה. הוא לא שיחק מספיק במכבי חיפה, הם שילמו עליו הרבה כסף, הוא מקבל הרבה כסף וצריך לראות מה קורה. אם גיא מלמד יעזוב את מכבי חיפה, הוא ילך לקבוצה שהוא רוצה ללכת. מכבי נתניה? זה לא צלח. בסופו של דבר היא גם הביאה שני חלוצים”.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

אתה מנסה להעביר אותו לאסיה?
”אני חושב שרק ב-MLS יש שחקנים חופשיים. נטע לביא מקום ראשון ביפן, תאי בריבו ראשון בארצות הברית, יהב גורפינקל מקום ראשון בסין”.

מה בנוגע לסוף פודגוראנו?
”הוא פתח בשני המשחקים הראשונים במכבי חיפה. זו שנת חוזה שלו, שהמטרה שלנו איתו זה לשחק בחו”ל ונעשה הכל כדי לשחק בחו”ל, אם זה לא יקרה עכשיו זה יקרה בעונה הבאה. הוא יכול לשחק בכמה עמדות. קשה לי להאמין שהוא יעזוב העונה, אבל אנחנו נמתין בסבלנות”.

מה קורה עם אורי עזו?
”כל עוד זה נמצא בעניין עם עורכי דין אז בטח שאני לא אענה”.

אבל אח שלך מטפל בזה כרגע.
”אנחנו מנסים למצוא פתרונות, כשיהיה משהו לגביו נעדכן”.

