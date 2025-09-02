יום שלישי, 02.09.2025 שעה 14:00
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

"אסור לחשוב על זה שאנחנו פייבוריטים מול בלגיה"

יותם הלפרין, שחקן העבר של הנבחרת, דיבר לקראת המשחק ב"שיחת היום": "עדיין לא טובים ועמוקים מספיק כדי להגיד שאנחנו הולכים לנצח אותם בוודאות"

|
תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)
תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)

נבחרת ישראל רשמה ניצחון ענק על צרפת, אבל הפנים כבר לבלגיה ויש עוד מטרות. בינתיים, מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא שחקן עבר שלגמרי יודע מה זה ללבוש את המדים הלאומיים, אחד השחקנים הגדולים של הדור האחרון יותם הלפרין.

יותם, איך מגיעים למשחק כזה, אחרי ניצחון כל כך גדול ואתה צריך לומר כשחקן שצריך להלחם מחדש?
”קודם כל חווינו ניצחון שאנחנו לא חווים בדרך כלל, זה היה נהדר. זה עניין של ניסיון. כמו שהם ידעו להתאושש אחרי ההפסד מול פולין והם באו וניצחו את הנבחרת הכי טובה בבית, הם צריכים לדעת להתאושש מניצחונות כמו שהם ידעו להתאושש מההפסד. זה טורניר ארוך, וככה עובד טורניר”.

מה צפוי במשחק?
”לפני הקמפיין הזה, כולם דיברו על זה שיש הזדמנות בקמפיין הזה. לא כל הנבחרות הגיעו בסגל הכי חזק שלהן, עם שחקן NBA לגיטימי, ושחקני יורוליג ויורוקאפ, יש משהו מיוחד בסגל הנוכחי, מעבר לכישרון. עם כל זה שאנחנו פייבוריטים כביכול לנצח את בלגיה, צריך להבין שאנחנו עוד לא מספיק טובים ועמוקים כדי להגיע למשחק בהרגשה שאנחנו הולכים לנצח את המשחק. זה יכול להיות מאוד סיזיפי, ארוך ומתיש כי גם לבלגים יש את הסגל שלהם, והכדורסל יכול להפתיע אותנו כמו שהפתיע אותנו שלשום”.

כבר היה לנו בעבר שעשינו ניצחון גדול ואז פישלנו. יש איזו צורת הכנה שאריאל בית הלחמי צריך לעשות אחרת?
”במקרה אני מכיר את השחקנים שנמצאים בקמפיין הזה. א’, אני חושב שיש את המבוגרים יותר שידאגו שהרגליים יישארו על הקרקע. עם כל הניסיון של אריאל, שהוא איש של שחקנים, הוא צריך להביא את השחקנים בצורה מנטלית טובה ולא לחשוב על זה שאנחנו פייבוריטים. אני מאוד מקווה שננצח את המשחק הזה ונעפיל לשמינית הגמר. זה מסוג האליפויות שמשחק או שניים יכולים לקבוע אם האליפות היא נחמדה או היסטורית וגדולה עבור הנבחרת. נצטרך לבוא קודם כל אגרסיביים למשחק הזה ומשם אני מאמין שיהיה בסדר”.

אתה היום אחראי על האקדמיה והפיתוח של מכבי תל אביב. למה בחרת לא לאמן בוגרים?
”נפתחה בפניי הזדמנות לעבוד עם הנוער, שמבחינתי זו הייתה סגירת מעגל. יש משהו מאוד מאוד מספק ומרגש לעבוד עם גילאי נוער, שלפני הנגיעה בבוגרים ואתה בעצם נותן להם את הפוש האחרון לבין שחקן צעיר שצריך לשחק עם זרים או עם בוגרים.

“בנוער של מכבי תל אביב יש מעטפת מדהימה שנותנת הכל כדי לתת לשחקנים הזדמנות להיכנס לסגל הבוגרים בצורה טובה יותר. בתור מאמן יש לזה סיפוק לא פחות מכל אליפות או גביע. לא ויתרתי על בוגרים, אני חושב שגם לי כמאמן יש המון מה ללמוד בגילאים האלה. לפני 25 שנה הייתי שם עם אותו פיזיותרפיסט ואותו מנהל קבוצה, וזה מרגש אותי וכיף לי, והלוואי שמהם יצאו שחקני נבחרת ישראל יותר טובים, זה יותר חשוב מהכל”.

