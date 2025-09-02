יום שלישי, 02.09.2025 שעה 12:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

"אין בכירים כרגע, מסתמכים על צעירים"

הפועל ניר רמת השרון פתחה את עונת 2025/26 באופן רשמי, תחת הדרכתו של רונן וינשטיין. במוצאי השבת תתארח הקבוצה בקריית מלאכי למשחק ליגה ראשון

|
רונן ויינשטיין (באדיבות הפועל מרמורק)
רונן ויינשטיין (באדיבות הפועל מרמורק)

פותחים עונה. אתמול (שני) אחר הצהריים הפועל ניר רמת השרון פתחה את אימוניה, רשמית, יש לומר, יחד עם רונן וינשטיין על הקווים. באימון לא נמצאו שחקנים בכירים מליגה א' או ב', אלא חבר'ה צעירים שרעבים לקבל דקות משחק ורוצים לשחק בליגה א'.

את עונת 2025/26 הקרובה, זו שמבעד לחלון, הפועל ניר רמת השרון תפתח בליגה א' דרום עם מינוס נקודה בפועל. במוצאי השבת (ה-6 בספטמבר) תצא לאצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, שם תפגוש את החבר'ה של צביקה לוי, מכבי קריית מלאכי, שאתמול הפסידו 1:0 במסגרת הגביע לעירוני אשדוד.

רונן וינשטיין אמר ל-ONE: "לא הגיעו לאימון הפתיחה שחקנים בכירים, כרגע אנחנו מתעסקים רק בצעירים. ברגע שתהיה וודאות בדבר התקציב, נדע לעשות התאמות. אנחנו מגייסים שחקנים צעירים על מנת להעמיד קבוצה למשחק במוצאי השבת מול קריית מלאכי.

"לא יהיה פשוט בכלל. לא זכורה לי סיטואציה כזו, שלקבוצה, שלושה ימים לפני משחק, אין ולו שחקן אחד בסגל. מצד שני, אני מאמין במקום, מדובר בהפועל ניר רמת השרון, מועדון עם מסורת, קבוצה ששיחקה בליגת העל.

"יש כאן את כל התנאים להצלחה, מהמגרש ועד לאנשים המיוחדים במקום. ההיסטוריה לא תיעלם והעתיד ימשיך להיכתב. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי כאן. אני והצוות שלי נגייס את השחקנים הראויים למועדון העונה, שיתנו הכל עד כר הדשא ויעשו, בעזרת השם, את הבלתי יאומן".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */