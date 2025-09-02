הטריידים יכללו 50% ממכירה עתידית על כל שחקן

המו"מ בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה על הטרייד הכפול לפיו סילבה קאני וזוהר זסנו יעברו לכרמל, ועילאי חג'ג' ורועי אלימלך יעשו את הדרך לירושלים – על סף חתימה.

פרטים חדשים על הטרייד הגיעו לידי ONE, לפיהם הצדדים הגיעו להסכמה כי העסקה המרובעת הזו תכלול בתוכה זכויות של 50% ממכירה עתידית של כל אחד מהשחקנים.

הטרייד ראשון: סילבה קאני יעבור לחיפה ועילאי חג'ג' לבית"ר ירושלים. תנאי ההעברה: חיפה תשלם כ-1.1 מיליון אירו לבית"ר עבור קאני, עילאי חג'ג' יעשה את הדרך לבירה וחיפה תשאיר לעצמה 50% ממכירה עתידית של חג'ג', בית"ר משאירה לעצמה זכויות של 50% ממכירה עתידית של קאני.

דולב חזיזה מול סילבה קאני (שחר גרוס)

הטרייד השני: זוהר זסנו יעבור לחיפה, רועי אלימלך יעבור לבית"ר ירושלים. תנאי העברה: שחקן תמורת שחקן, בנוסף - חיפה משאירה לעצמה 50% רווח ממכירה עתידית של אלימלך, בית"ר משאירה לעצמה 50% רווח ממכירה עתידית של זוהר זסנו.

העסקה תיחתם רשמית לאחר שזוהר זסנו, רועי אלימלך ועילאי חג'ג' יחתמו על החוזים החדשים שלהם. הפערים בין בית"ר לעילאי חג'ג' צומצמו מאוד והם על סף סיכום סופי, קאני כבר סיכם את כל תנאיו מול מכבי חיפה.