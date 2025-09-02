יום שלישי, 02.09.2025 שעה 13:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
כואב: יוקובאיטיס סיים את דרכו ביורובאקסט

בשיאו של טורניר מדהים מבחינתו, אחד הכוכבים הגדלים ביותר של ליטא נפצע בלי מגע בניצחון אתמול, ואחרי בדיקה התברר שהוא כבר לא ישחק יותר בטורניר

רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)
רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)

כמה שהספורט יכול להיות אכזרי לפעמים. רוקאסט יוקובאיטיס נמצא בשיאו של יורובאסקט אדיר מבחינתו, עם מספרים נהדרים, משחקים גדולים וגם תוצאות מצוינות עבור נבחרתו בהובלתו, אבל הוא שיחק את משחקו האחרון באליפות אירופה, אחרי שנפצע אתמול (שני) נגד פינלנד.

הרכז, ששיחק בעונה החולפת במכבי תל אביב ועבר לבאיירן מינכן הקיץ, ירד מהמגרש נגד הפינים כשהוא צולע אחרי שנפגע ללא מגע, ואחרי בדיקה שערך הוא סובל מפצעה לא קלה בברך והוא יפספס את שארית הטורניר. מעבר למכה האישית, זו מכה ענקית עבור נבחרת ליטא.

יוקובאיטיס רשם 21 נק’ ו-12 אס’ נגד מונטנגרו, 12 נק’, 5 ריב’ ו-6 אס’ נגד אנגליה, 20 נק’ ו-7 אס’ נגד גרמניה ואתמול עד הפציעה הוא רשם 16 נק’ ו-9 אס’. טורניר באמת יוצא מן הכלל עבור הרכז הצעיר, שכעת ייאלץ ללוות את נבחרתו מהצד.

ליטא נמצא במאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד בלבד, מאזן דומה לפינלנד, אך הפינים טרם פגשו את גרמניה. אם לא יהיו הפתעות, גם ללא רוקאס הליטאים צפויים לעלות מהמקום השני בבית, אך הדרך שלהם משמינית הגמר והלאה הפכה לקשה יותר ללא הכוכב.

