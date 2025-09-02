ה'ווינר' קבע: ישראל פייבוריטית מול בלגיה

אחרי הניצחון הגדול של נבחרת ישראל על צרפת ביום ראשון האחרון, החניכים של אריאל בית הלחמי יפגשו היום (שלישי) את נבחרת בלגיה למשחק שבו אם ינצחו, יעפילו לשלב שמינית הגמר.

במשחק המרכזי של הנבחרת בכדורסל, מומחי ה’ווינר’ חוזים שהנבחרת בכחול-לבן פייבוריטית לנצח ב-14 נקודות ומעלה וזוכה ליחס של פי 1.85. אם הבלגים ינצחו בכל תוצאה או יפסידו בעד 12 הפרש היחס זהה כשהם זוכים ליחס של פי 1.85. במידה והמשחק יסתיים בדיוק ב-13 הפרש לטובת הנבחרת הלאומית, מנחשי הווינר יזכו ביחס של פי 9.