יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

ה'ווינר' קבע: ישראל פייבוריטית מול בלגיה

על פי המועצה, אחרי הניצחון של החניכים של בית הלחמי על צרפת, הם מגיעים כפייבוריטים למשחק שיקבע אם יעפילו לשמינית הגמר וזוכים ליחס של פי 1.85

|
ים מדר ודני אבדיה חוגגים (FIBA)
ים מדר ודני אבדיה חוגגים (FIBA)

אחרי הניצחון הגדול של נבחרת ישראל על צרפת ביום ראשון האחרון, החניכים של אריאל בית הלחמי יפגשו היום (שלישי) את נבחרת בלגיה למשחק שבו אם ינצחו, יעפילו לשלב שמינית הגמר.

במשחק המרכזי של הנבחרת בכדורסל, מומחי ה’ווינר’ חוזים שהנבחרת בכחול-לבן פייבוריטית לנצח ב-14 נקודות ומעלה וזוכה ליחס של פי 1.85. אם הבלגים ינצחו בכל תוצאה או יפסידו בעד 12 הפרש היחס זהה כשהם זוכים ליחס של פי 1.85. במידה והמשחק יסתיים בדיוק ב-13 הפרש לטובת הנבחרת הלאומית, מנחשי הווינר יזכו ביחס של פי 9.

אריאל בית הלחמי. יחייך גם אחרי בלגיה? (FIBA)אריאל בית הלחמי. יחייך גם אחרי בלגיה? (FIBA)
