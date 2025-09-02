מרכז מצוינות לכדורגל נשים ייפתח בדימונה

בעוד כשבוע ויומיים ייפתח מרכז מצוינות לכדורגל נשים בעיר הדרומית, דימונה. "ההתאחדות לכדורגל בישראל ועיריית דימונה שמחים להזמינכם לקחת חלק באירוע חגיגי וייחודי - פתיחת מרכז המצוינות הראשון בישראל לכדורגל נשים, בעיר דימונה", ציינו בהתאחדות לכדורגל.

האירוע יתקיים ב-15 בספטמבר בשעה 12:30 בצהריים, במגרש הסינתטי בדימונה. האירוע יהיה מיועד לבנות 14-12 מדימונה ומהאזור כולו. האירוע ייפתח בנאומים מצד יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ וראש עיריית דימונה, בני ביטון.

מעבר לכך, תתקיים פעילות מקצועית, אשר תועבר על ידי מאמני נבחרות ישראל לנשים. לצד הפעילות המקצועית, יהיה מתחם מתנפחים ופעילויות חווייתיות למי שיחליט להגיע וליהנות מכל מה שיציע האירוע. "בואו להיות חלק מהדור הבא של כדורגל הנשים בישראל", סיכמו.

כדורגל נשים (ההתאחדות לכדורגל)

לפרטים נוספים והרשמה, יש לפנות לאתר ההתאחדות לכדורגל, שם אימייל לרישום.

בני ביטון התרגש לראות כי אחת מבנות העיר שיחקה במדי נבחרת ישראל נערות 15U כשציין לפני כשבוע ימים: "קבלו ילדה שהיא השראה - מעיין דנינו. היא רק בת 14.5 מבית הספר זינמן, אבל כבר עושה פלאים בעולם הכדורגל לבנות.

אלישע לוי. יקח חלק (ההתאחדות לכדורגל)

"מגיל קטן מאד ההורים שלה זיהו את האהבה והיכולות שלה - בכדורגל! היא התחילה את דרכה בהפועל באר שבע בנות, בית חם לבנות שכישרון הכדורגל הוא חלק מהן.

"השנה מעיין זכתה בצלחת אליפות וממש בימים אלו היא נמצאת בקרואטיה וזאת אחרי שהתקבלה לנבחרת ישראל U15. וקבלו עוד פרט מעניין - היא הדימונאית השנייה שהתקבלה לנבחרת ישראל (לפניה, יוסי בניון המוכשר) והילדה הראשונה בעיר".

מעבר לכך, באחרונה, פורסם ב-ONE על כישרונה הצעיר של נועה מגירה, שחקנית מ.ס קריית גת, בת 13 בלבד, המתגוררת עם משפחתה בגן יבנה. אין ספק כי הכישרונות הצעירים בכדורגל הנשים מתחילים להרים ראש מעלה לעתיד כדורגל הנשים בישראל.