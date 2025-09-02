יום שלישי, 02.09.2025 שעה 10:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

יונתן בנגייב חתם לעונה בנוער ב' של בני יהודה

שחקן ההגנה בשנתון 2010, פתח עונה שנייה בשכונת התקווה וחתם לעונה עם אופציה להארכה. רשם 77 דקות בניצחון 1:3 על נהלל יזרעאל. גדל בנוער של חולון

יונתן בנגייב (באדיבות המדיה של בני יהודה ת
יונתן בנגייב (באדיבות המדיה של בני יהודה ת"א)

בבני יהודה תל אביב הוחלט להחתים לעונה את יונתן בנגייב, שחקן ההגנה בשנתון 2010, היכול לשמש גם כקשר אחורי, כשמלבד העונה, יש לו בחוזה עוד אופציה לשנה נוספת במועדון משכונת התקווה. מדובר בשחקן שפתח את עונתו השנייה בבני יהודה כשהפעם משחק תחת אביב ריין, בליגת נערים ב' - על.

השחקן חתם כאמור לעונה עם אופציה לעונה נוספת, באמצעות נציגיו, סוכנות השחקנים ‘Play It’. אתמול (שני), כחלק מהמחזור השני, בליגת נערים ב' - על, שותף ל-77 דקות משחק, בניצחון 1:3 על מ.כ נהלל יזרעאל, העולה החדשה, שלא מרשימה במיוחד עד כה. במסגרת המחזור הראשון בליגה, מול הפועל ניר רמת השרון, רשם 80 דקות משחק מלאות.

בנגייב הצעיר (15) גדל במחלקות הנוער של חולון. תחילה, שיחק בא.ס לזרוס חולון ומשם עבר למ.כ ירמיהו חולון. לאחר ארבע עונות בחולון, הגיע בעונת 2021/22 למכבי יפו, במדיה שיחק במשך שלוש עונות (וחצי) רצופות עד מעברו לשכונת התקווה בפברואר 2025, מאז שייך לבני יהודה תל אביב ומקבל דקות משחק משמעותיות העונה. 

אביב ריין לצד מנכל מחלקת הנוער יעקב קורץ (באדיבות המועדון)אביב ריין לצד מנכל מחלקת הנוער יעקב קורץ (באדיבות המועדון)

אביב ריין, מאמן קבוצת נערים ב' - על של בני יהודה, ציין ברשתות החברתיות: "אתמול בערב חוויתי רגע מיוחד בקריירה שלי. ניצחון ראשון בקריירה כמאמן ראשי בליגת העל (נערים ב'). זה אולי נשמע כמו עוד משחק או סך הכל עוד רק שלוש נקודות, אבל בשבילי זו תחנה משמעותית במסע ארוך מלא השקעה, עבודה קשה, תשוקה ושליחות.

“כבר שנים אני חי את הכדורגל, אבל בכל פעם מחדש אני מתרגש כמו ילד קטן לפני משחק. היום, יחד עם השחקנים, הצלחנו להשיג ניצחון שמסמל הרבה יותר משלוש נקודות: אמונה בדרך, התמדה גם ברגעים הקשים ושותפות אמיתית עם שחקנים, צוות והורים.

“התחושה היא שהיום סימנו וי קטן בדרך ארוכה, ועם כל וי כזה אנחנו בונים חלום גדול. תודה לשחקנים שלי על הלב והנשמה שהשקיעו על המגרש, לצוות שאיתי ולמשפחה שתמיד מאמינים ותומכים בי. הדרך רק מתחילה".

