ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בחיפה מצפים שמלמד ימצא קבוצה עד תום החלון

החלוץ מחזיק בחוזה לשנתיים ומודע שהוא לא בתוכניות, אך אין לו כוונה לעזוב אם לא ימצא חלופה מתאימה. וגם: המסקנות במועדון מהתיקו מול בית"ר י-ם

גיא מלמד (עמרי שטיין)
גיא מלמד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה השאילה את קסנדר סברינה לקאסה פיה הפורטוגלית, מה שסולל את החתמתו של סילבה קאני, השאילה לעונה אחת חינם את הקשר ליאם חרמש לשריף טריאספול עם אופציית מכירה של 300 אלף דולר, ורגע לפני שחיפה מכריזה על הטריידים בין סילבה קאני וזוהר זסנו תמורת עילאי חג'ג ורועי אלימלך ומיליון אירו במועדון מצפים שגיא מלמד ימצא קבוצה עד תום מועד העברות.

מלמד, שמחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, מודע לכך שאינו בתוכניות, אבל אין לו כל כוונה לעזוב אם לא ימצא חלופה מתאימה. במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מתוצאת התיקו המאופסת מול בית"ר ירושלים ואחרי ניתוח המשחק המסקנה הייתה שהקבוצה לא שיחקה חכם והתעקשה לשחק דרך האמצע ודרך מרכז ההגנה הצפוף של בית"ר.

“שיחקנו עם הראש בקיר ולמעשה שיחקנו לידיים של בית"ר. לא היה נכון להוציא את ג’ורג’ה יובאנוביץ' והיה עדיף שבעשרה שחקנים של בית”ר היה נכנס טריבונטה סטיוארט לצד יובאנוביץ', אבל כמו שלא יצאנו מגדרנו אחרי הניצחון מול ריינה לא צריך לצאת מפרופורציות אחרי בית"ר”, אמרו בקבוצה.

