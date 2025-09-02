לינור קלמן סיימה במקום ה-7 באליפות העולם

לינור קלמן הגיעה למקום 7 באליפות העולם המתקיימת בדרום קוריאה בסייף בכיסאות גלגלים. זהו הישג השיא בקריירה של לינור, המתאמנת בבית הלוחם ירושלים עם דימה פודולסקי.

לינור, המדורגת 13 בעולם, גברה בשמינית הגמר על ההונגריה המודרגת 12 בתוצאה 10:15, וברבע הגמר נוצחה על ידי סינית המדורגת 2 בעולם בתוצאה 15:11. בקרב הראשון בבית הניחומים, גברה קלמן על קוריאנית בתוצאה 5:15 ובקרב השני נוצחה על ידי יריבה פולנית תוצאה 15:11.

המאמן דמיטרי פודולסקי אמר לאחר התחרות: אנחנו ברכבת הרים רגשית. לפני יומיים לינור כבר הייתה מחוץ לענף הסייף, בגלל טעות בקלאסיפיקציה. בזכות התערבות של התאחדות ספורט נכים בישראל, שהגיבו במהירות ובתקיפות, אתמול נתנו לה את האישור להתחרות.

לינור קלמן (אלירן הרון)

“אני גאה מאוד על ההישג הזה. לינור התמודדה כשווה מול האלופה הפראלימפית מפאריס. ניצחה בדרך אגדה של הענף, אלופת עולם לשעבר והגיעה להישג השיא שלה. אנחנו מאמינים שמפה הכיוון הוא רק למעלה. בדרך להישג הבא”.