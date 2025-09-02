יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

קיץ היסטורי בליברפול, בספרד חיכו: מספרי החלון

הפרמייר ליג שברה שיא הוצאות לליגה, הרדס שברו את השיא של קבוצה בממלכה. וגם: הטירוף ביום האחרון בלה ליגה, סעודיה, צ'לסי ויונייטד - מספרי הקיץ

|
ריינדרס, האוסן, וירץ, מודריץ' וששקו (האתרים הרשמיים של המועדונים)
ריינדרס, האוסן, וירץ, מודריץ' וששקו (האתרים הרשמיים של המועדונים)

עוד חלון העברות תם לו ברוב הליגות הבכירות באירופה, ושוב כמיטב המסורת בכל קיץ קיבלנו כמה מעברים שישנו את סדר הכוחות, ירעננו את הליגות ובעיקר יחזקו את המועדונים. בכל מקרה, אחרי קיץ עמוס ביותר של התכבים מסביב לגלובוס, זה הזמן לסכם עם המספרים מחלון ההעברות הנוכחי.

כרגיל, הליגה האנגלית אחראית על הסכום הגדול ביותר שבוזבז, כשהיא עברה את רף ה-3 מיליארד אירו, כאשר השיא היה עד הקיץ הזה 2.36 מיליארד, מלפני שנתיים, גם כן בפרמייר ליג. ליברפול היא אחראית ישירה לכך, כאשר הרדס הוציאו הכי הרבה בעולם בחלון הזה, כשסלוט קיבל צעצועים חדשים בשווי של למעלה מ-400 מיליון אירו, שיא כל הזמנים של קבוצה מאנגליה.

ארסנל, צ’לסי, מנ’צסטר יונייטד וגם ניוקאסל הוציאו יותר מ-200 מיליון אירו, וכל שאר הקבוצות יחד עם זאת הגיעו למעל 3 מיליארד, סכום בלתי נתפס. אגב, ההעברה היקרה ביותר בכל אירופה בחלון הזה שייכת לכמובן ליברפול, ממש ברגעים האחרונים של החלון, עם אותם 125 מיליון ליש”ט על אלכסנדר איסאק מניוקאסל.

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

אם נרצה להשוות לליגה בכירה נוספת, אז למשל בליגה הספרדית נקנו שחקנים בכל הליגה בסך של 708 מיליון אירו. צ’אבי אלונסו קיבל בריאל מדריד שחקנים בשווי 179 מיליון אירו, אתלטיקו ממש נגיעה לאחור, עם 178 מיליון אירו, וברצלונה? הצרות הכלכליות ידועות, והקטלונים בזבזו רק 27.5 מיליון אירו. אגב, רק ביום האחרון של החלון בספרד הוצאו כמעט 100 מיליון אירו.

נחזור להעברות הכי יקרות. תאמינו או לא, ליברפול אחראית להעברה הכי יקרה בקיץ הזה, להעברה השנייה הכי יקרה בקיץ הזה, וגם להעברה השלישית הכי יקרה בקיץ הזה, עם איסאק, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה. במקום הרביעי ניוקאסל עם ניק וולטמאדה, חמישי בנג’מין ששקו למנצ’סטר יונייטד, ויקטור אוסימהן בגלטאסראיי שישי, ברייאן אבומו ליונייטד שביעי, ויקטור גיוקרש לארסנל שמיני, טרנט לריאל תשיעי ואת העשירייה סוגר מתיאס קונייה ביונייטד.

זה אומר שמתוך עשרת השחקנים היקרים בחלון הזה, 6 שיכיים לליברפול ויונייטד, כשעוד אחד בארסנל, אחד בריאל, אחד בניוקאסל ואחד בגלאטסראיי. אגב, עם כל הדיבורים על הכסף הסעודי, הקבוצה הראשונה להגיע לרשימה הזו משם היא אל קוודסיה והיא במקום ה-15, אחרי שקנתה את מתיאו רטגי, ואז דרווין נונייס לאל הילאל במקום ה-25. גם צ’לסי עם כל השיח הבזבזני עליה, נכנסת לרשימה רק במקום ה-17, עם רכישת ז’ואאו פדרו.

רונאלדו בפרסומת: עושה חשק לטוס לסעודיה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */