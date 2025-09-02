קיץ היסטורי בליברפול, בספרד חיכו: מספרי החלון

עוד חלון העברות תם לו ברוב הליגות הבכירות באירופה, ושוב כמיטב המסורת בכל קיץ קיבלנו כמה מעברים שישנו את סדר הכוחות, ירעננו את הליגות ובעיקר יחזקו את המועדונים. בכל מקרה, אחרי קיץ עמוס ביותר של התכבים מסביב לגלובוס, זה הזמן לסכם עם המספרים מחלון ההעברות הנוכחי.

כרגיל, הליגה האנגלית אחראית על הסכום הגדול ביותר שבוזבז, כשהיא עברה את רף ה-3 מיליארד אירו, כאשר השיא היה עד הקיץ הזה 2.36 מיליארד, מלפני שנתיים, גם כן בפרמייר ליג. ליברפול היא אחראית ישירה לכך, כאשר הרדס הוציאו הכי הרבה בעולם בחלון הזה, כשסלוט קיבל צעצועים חדשים בשווי של למעלה מ-400 מיליון אירו, שיא כל הזמנים של קבוצה מאנגליה.

ארסנל, צ’לסי, מנ’צסטר יונייטד וגם ניוקאסל הוציאו יותר מ-200 מיליון אירו, וכל שאר הקבוצות יחד עם זאת הגיעו למעל 3 מיליארד, סכום בלתי נתפס. אגב, ההעברה היקרה ביותר בכל אירופה בחלון הזה שייכת לכמובן ליברפול, ממש ברגעים האחרונים של החלון, עם אותם 125 מיליון ליש”ט על אלכסנדר איסאק מניוקאסל.

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

אם נרצה להשוות לליגה בכירה נוספת, אז למשל בליגה הספרדית נקנו שחקנים בכל הליגה בסך של 708 מיליון אירו. צ’אבי אלונסו קיבל בריאל מדריד שחקנים בשווי 179 מיליון אירו, אתלטיקו ממש נגיעה לאחור, עם 178 מיליון אירו, וברצלונה? הצרות הכלכליות ידועות, והקטלונים בזבזו רק 27.5 מיליון אירו. אגב, רק ביום האחרון של החלון בספרד הוצאו כמעט 100 מיליון אירו.

נחזור להעברות הכי יקרות. תאמינו או לא, ליברפול אחראית להעברה הכי יקרה בקיץ הזה, להעברה השנייה הכי יקרה בקיץ הזה, וגם להעברה השלישית הכי יקרה בקיץ הזה, עם איסאק, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה. במקום הרביעי ניוקאסל עם ניק וולטמאדה, חמישי בנג’מין ששקו למנצ’סטר יונייטד, ויקטור אוסימהן בגלטאסראיי שישי, ברייאן אבומו ליונייטד שביעי, ויקטור גיוקרש לארסנל שמיני, טרנט לריאל תשיעי ואת העשירייה סוגר מתיאס קונייה ביונייטד.

זה אומר שמתוך עשרת השחקנים היקרים בחלון הזה, 6 שיכיים לליברפול ויונייטד, כשעוד אחד בארסנל, אחד בריאל, אחד בניוקאסל ואחד בגלאטסראיי. אגב, עם כל הדיבורים על הכסף הסעודי, הקבוצה הראשונה להגיע לרשימה הזו משם היא אל קוודסיה והיא במקום ה-15, אחרי שקנתה את מתיאו רטגי, ואז דרווין נונייס לאל הילאל במקום ה-25. גם צ’לסי עם כל השיח הבזבזני עליה, נכנסת לרשימה רק במקום ה-17, עם רכישת ז’ואאו פדרו.