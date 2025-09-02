יום שלישי, 02.09.2025 שעה 16:41
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

רבע 4, 04:40: בלגיה - ישראל 79:72

יורובאסקט, מחזור 4: החבורה של בית הלחמי הובילה בדו ספרתי, אך היריבה צמצמה את ההפרש. סורקין ואבדיה בולטים. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
דני אבדיה (FIBA)
דני אבדיה (FIBA)

המחזור הרביעי של שלב הבתים של היורובאסקט משוחק בשעה זו, כאשר נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת בלגיה, כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה את הכרטיס לשמינית הגמר של המפעל היוקרתי.

כזכור לכולנו, נבחרת ישראל ניצחה לפני יומיים את נבחרת צרפת 69:82 באחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, אחרי משחק ענק של החבורה של אריאל בית הלחמי מספר שעות בלבד לאחר שהפסידה לפולין. דני אבדיה סיפק 23 נקודות בשני המשחקים הללו, ורוצה לתת היום תצוגה נוספת.

החבורה של בית הלחמי נמצאת כעת במאזן חיובי של 1:2, ואם תנצח היום תבטיח את השתתפותה בשלב שמינית הגמר כשעדיין לא יהיה ידוע מאיזה מיקום. הנבחרת כאמור מגיעה עם מצב רוח מרומם ובהרגשה שאפשר להשיג היום ניצחון נוסף.

נבחרת בלגיה מבחינתה, מגיעה עם מאזן שלילי 2:1 ואחרי הפסד במשחק האחרון שלה נגד סלובניה (86:69), כשהיא גם לא ניצחה את ישראל מאז 2002, והכחולים-לבנים יצאו עם ידם על העליונה בכל חמשת המפגשים האחרונים בין הנבחרות.

רבע ראשון: 15:23 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת בלגיה: עמנואל לקומט, מארק ז’אן וומה, הנס ואנווין לואיס שוורץ ואיסמעיל באקו.

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

בלגיה השיגה את הכדור הראשון במשחק, ואנווין קלע את הנקודות הראשונות במשחק ואחרי דקה וחצי ללא סל ישראלי, מדר נתן הליאופ גדול לסורקין שהוסיף גם עוד לייאפ, אבדיה חטף כדור, רץ עד הצבע והשלים ריצת 0:6 מהירה, ואנווין השיב עם שתיים משלו בצד השני, אך הפורוורד מה-NBA ענה עם שתי נקודות וסורקין הוסיף לייאפ בצבע, 4:10 לישראל אחרי ארבע דקות.

רומן סורקין (FIBA)רומן סורקין (FIBA)

באקו הלך לקו ודייק פעם אחת, סורקין השיב עם עוד סל בצבע, אך אז זוסמן נחסם ווומה העניש עם השלשה הראשונה במשחק בצד השני, ישראל השלימה ריצת 0:6 ועלתה ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 8:18. לקומט ולוי החליפו סלים, ואן ליט צלף שלשה, קרינגטון ענה מחוץ לקשת, לקומט הלך לקו, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

רבע שני: 36:51 לנבחרת ישראל

אבדיה נכנס לעניינים ופתח את הרבע עם חדירה פנימה, מנס ולדגן ענו עם ארבע נקודות והורידו את ההפרש לשש. גינת הניח לייאפ אנד וואן, ואן דן איינדה השיב עם סל משלו בצד השני, פלטין נותר חופשי בפינה, צלף שלשה והחזיר שוב ליתרון דו ספרתי, אך ואן דה איינדה הלוהט קלע פעמיים מחוץ לקשת והוריד לארבע הפרש בלבד.

ים מדר במאבק (FIBA)ים מדר במאבק (FIBA)

שגב קלע את שתי הנקודות הראשונות שלו במשחק, סורקין הוסיף שתיים מהעונשין, כשאז מדר ואבדיה חיממו מנועים עם שלשה כל אחד, גינת וסורקין השלימו ריצת 0:14 ועלו ליתרון השיא של הנבחרת, 27:45. הבלגים הזעיקו פסק זמן ואחרי שהשחקנים חזרו לפרקט, וומה דייק פעם אחת מהעונשין, קרינגטון ואבדיה השיבו עם ארבע נקודות, שוורץ צלף מחוץ לקשת, אבדיה עם עוד סל בצבע, לקומט ענה עם חמש נקודות רצופות והוריד את ההפרש ל-15 בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 54:71 לנבחרת ישראל

בדומה לרבע הקודם, אבדיה פתח עם שתי נקודות, הפעם מהעונשין, סורקין הוסיף שתיים משלו מהקו, שוורץ צלף שלשה מנגד, אבדיה עם עוד נקודה מהקו, ואנווין קלע שתי נקודות, ישראל שוב הלכה לעונשין, הפעם פלטין ששם שתי נקודות, שוורץ צלף שלשה, אך אבדיה החזיר עם סל מחוץ לקשת משלו, 44:61. לקומט וסורקין החליפו סלים, גינת אסף ריבאונד התקפה ושם לייאפ, 46:65. הנבחרות החליפו סלים עד סיום הרבע, כשישראל שמרה על יתרון דו ספרתי גדול.  

קאדין קרינגטון (FIBA)קאדין קרינגטון (FIBA)

רבע רביעי:

וומה ובאקו פתחו את הרבע עם ארבע נקודות והורידו את ההפרש ל-13, קרינגטון הרגיע עם שלשה, לדגן השיב מחוץ לקשת, המתאזרח ענה עם שלשה נוספת, אך הבלגים התעוררו, השלימו ריצת 0:7 והורידו את ההפרש לחד ספרתי בלבד, 68:77 לישראל, שש דקות נותרו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */