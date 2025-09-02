רבע 4, 04:40: בלגיה - ישראל 79:72

המחזור הרביעי של שלב הבתים של היורובאסקט משוחק בשעה זו, כאשר נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת בלגיה, כשהיא יודעת שניצחון יבטיח לה את הכרטיס לשמינית הגמר של המפעל היוקרתי.

כזכור לכולנו, נבחרת ישראל ניצחה לפני יומיים את נבחרת צרפת 69:82 באחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, אחרי משחק ענק של החבורה של אריאל בית הלחמי מספר שעות בלבד לאחר שהפסידה לפולין. דני אבדיה סיפק 23 נקודות בשני המשחקים הללו, ורוצה לתת היום תצוגה נוספת.

החבורה של בית הלחמי נמצאת כעת במאזן חיובי של 1:2, ואם תנצח היום תבטיח את השתתפותה בשלב שמינית הגמר כשעדיין לא יהיה ידוע מאיזה מיקום. הנבחרת כאמור מגיעה עם מצב רוח מרומם ובהרגשה שאפשר להשיג היום ניצחון נוסף.

נבחרת בלגיה מבחינתה, מגיעה עם מאזן שלילי 2:1 ואחרי הפסד במשחק האחרון שלה נגד סלובניה (86:69), כשהיא גם לא ניצחה את ישראל מאז 2002, והכחולים-לבנים יצאו עם ידם על העליונה בכל חמשת המפגשים האחרונים בין הנבחרות.

רבע ראשון: 15:23 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת בלגיה: עמנואל לקומט, מארק ז’אן וומה, הנס ואנווין לואיס שוורץ ואיסמעיל באקו.

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

בלגיה השיגה את הכדור הראשון במשחק, ואנווין קלע את הנקודות הראשונות במשחק ואחרי דקה וחצי ללא סל ישראלי, מדר נתן הליאופ גדול לסורקין שהוסיף גם עוד לייאפ, אבדיה חטף כדור, רץ עד הצבע והשלים ריצת 0:6 מהירה, ואנווין השיב עם שתיים משלו בצד השני, אך הפורוורד מה-NBA ענה עם שתי נקודות וסורקין הוסיף לייאפ בצבע, 4:10 לישראל אחרי ארבע דקות.

רומן סורקין (FIBA)

באקו הלך לקו ודייק פעם אחת, סורקין השיב עם עוד סל בצבע, אך אז זוסמן נחסם ווומה העניש עם השלשה הראשונה במשחק בצד השני, ישראל השלימה ריצת 0:6 ועלתה ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 8:18. לקומט ולוי החליפו סלים, ואן ליט צלף שלשה, קרינגטון ענה מחוץ לקשת, לקומט הלך לקו, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

רבע שני: 36:51 לנבחרת ישראל

אבדיה נכנס לעניינים ופתח את הרבע עם חדירה פנימה, מנס ולדגן ענו עם ארבע נקודות והורידו את ההפרש לשש. גינת הניח לייאפ אנד וואן, ואן דן איינדה השיב עם סל משלו בצד השני, פלטין נותר חופשי בפינה, צלף שלשה והחזיר שוב ליתרון דו ספרתי, אך ואן דה איינדה הלוהט קלע פעמיים מחוץ לקשת והוריד לארבע הפרש בלבד.

ים מדר במאבק (FIBA)

שגב קלע את שתי הנקודות הראשונות שלו במשחק, סורקין הוסיף שתיים מהעונשין, כשאז מדר ואבדיה חיממו מנועים עם שלשה כל אחד, גינת וסורקין השלימו ריצת 0:14 ועלו ליתרון השיא של הנבחרת, 27:45. הבלגים הזעיקו פסק זמן ואחרי שהשחקנים חזרו לפרקט, וומה דייק פעם אחת מהעונשין, קרינגטון ואבדיה השיבו עם ארבע נקודות, שוורץ צלף מחוץ לקשת, אבדיה עם עוד סל בצבע, לקומט ענה עם חמש נקודות רצופות והוריד את ההפרש ל-15 בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 54:71 לנבחרת ישראל

בדומה לרבע הקודם, אבדיה פתח עם שתי נקודות, הפעם מהעונשין, סורקין הוסיף שתיים משלו מהקו, שוורץ צלף שלשה מנגד, אבדיה עם עוד נקודה מהקו, ואנווין קלע שתי נקודות, ישראל שוב הלכה לעונשין, הפעם פלטין ששם שתי נקודות, שוורץ צלף שלשה, אך אבדיה החזיר עם סל מחוץ לקשת משלו, 44:61. לקומט וסורקין החליפו סלים, גינת אסף ריבאונד התקפה ושם לייאפ, 46:65. הנבחרות החליפו סלים עד סיום הרבע, כשישראל שמרה על יתרון דו ספרתי גדול.

קאדין קרינגטון (FIBA)

רבע רביעי:

וומה ובאקו פתחו את הרבע עם ארבע נקודות והורידו את ההפרש ל-13, קרינגטון הרגיע עם שלשה, לדגן השיב מחוץ לקשת, המתאזרח ענה עם שלשה נוספת, אך הבלגים התעוררו, השלימו ריצת 0:7 והורידו את ההפרש לחד ספרתי בלבד, 68:77 לישראל, שש דקות נותרו.