פורסמו המשחקים במחזור הראשון בליגה ג'

אחרי פרסום לוחות משחקי ליגות א'-ב', הרי שההתאחדות לכדורגל העבירה, בשעה טובה, גם את לוחות משחקי ליגה ג', בשמונת המחוזות (מרכז, תל אביב, דן, דרום, שומרון, יזרעאל, מפרץ וגליל), לעונת המשחקים 2025/26 שתחל ב-20/09.

במחוז תל אביב תשחק העונה עירוני הרצליה, מועדון חדש בעיר, לצד מכבי הרצליה, הפועל הרצליה ובני הרצליה הקיימות. תתמודד בביתה, במסגרת המחזור הראשון, מול בית"ר עזרא של גילאור ברדס.

מכבי פרדס כץ שובצה לליגה ג' דן, כך גם קבוצת האוהדים החדשה, מ.כ. גיסין פתח תקווה, שתפתח במשחק חוץ מול אליצור יהוד יוטל. מכבי אורנית, הקבוצה החדשה של חגי גולדנברג, תשחק בליגה ג' שומרון.

מ.כ. טומי תל אביב, במדיה אפשר למצוא את משה חוגג, בעלי בית"ר ירושלים בעברו וכך גם את אודי כבודי, שחקן עבר בהפועל ראשון לציון, בין היתר, תשחק בליגה ג' תל אביב ובמחזור הראשון תתמודד מול אליצור יפו תל אביב, במשחק חוץ.

ליגה ג' תל אביב, מחזור 1

מ.כ. דיזינגוף תל אביב – מ.ס. ראשון לציון

הפועל רמת ישראל – הפועל נוה גולן

מכבי רמת השרון – בני הרצליה

עירוני הרצליה – בית"ר עזרא

אליצור יפו תל אביב – מ.כ. טומי תל אביב

בית"ר יפו – מכבי עירוני בת ים

ליגה ג' מרכז, מחזור 1

מ.כ. נווה שלום לוד – מכבי בני אבו גוש

סקציה נס ציונה – בני רמלה

הפועל גן יבנה – בית"ר מבשרת ציון

בני עין נקובא – מכבי גן יבנה

מ.כ. אשדוד סיטי – מ.כ. סקציה נס ציונה

מ.ס. באר יעקב סולומון – מכבי קריית עקרון

ליגה ג' דן, מחזור 1

שיכון ותיקים רמת גן – עירוני ראש העין

אליצור יהוד יוטל – מ.כ. גיסין פתח תקווה

מכבי השקמה חן – מ.כ.ע. אור יהודה

הכח גלי גיל רמת גן – מכבי פרדס כץ

מכבי עירוני אור יהודה – מכבי ספרטק רמת גן

מ.כ. קריית אונו – בני יהוד

מכבי גבעת שמואל – מכבי יהוד מונסון

ליגה ג' דרום, מחזור 1

מכבי עירוני חורה – עוצמה באר שבע

הפועל רהט – בני ירוחם

מ.ס. באר שבע – מ.כ. באר שבע

מכבי אשקלון – מועדון צעירי רהט

מ.כ. מיתר – הפועל בני כסייפה

ליגה ג' שומרון, מחזור 1

בית"ר מ.א. מטה בנימין – מ.כ. בני רעננה

שמשון בני טייבה – בית"ר טוברוק

הפועל פרדסיה – הפועל אורנית

מכבי צעירי קלנסוואה – מ.כ. עירוני קלנסוואה

מכבי אורנית – מכבי השרון נתניה

בני טירה – מ.כ. טייבה

מ.כ. כפר קאסם – מ.כ. עירוני אריאל

ליגה ג' יזרעאל, מחזור 1

הפועל גבעת אולגה – מכבי ברקאי

הפועל בני ג'סר א-זרקא – אחווה כפר קרע

הפועל עין סהלה – בני אום אל פאחם

בית"ר אום אל פאחם – בית"ר פרדס חנה

מכבי אחווה פרדיס – הפועל מועאוויה

מכבי ע. ברטעה – מכבי עירוני ג'ת

ליגה ג' מפרץ, מחזור 1

הפועל כפר מצר – בני דבורייה

מ.ס. שפרעם – הפועל קריית חיים

הפועל צעירי נצרת – מכבי עוספיה

עירוני בני כאבול – מ.ס. כפר כמא

מ.כ. כרמל חיפה – מ.כ. אלנהדה נצרת

מ.ס. קריית חיים – אתלטיקו שפרעם

בית"ר קריית אתא – הפועל ע. בני אעבלין

ליגה ג' גליל, מחזור 1

צעירי סכנין – איחוד בני עכו

איחוד בני מג'דל כרום – מ.כ. הפועל פסוטה

מ.ס. בית ג'אן – מכבי סקציה מעלות תרשיחא

הפועל חורפיש – מ.ס. כאבול

הפועל בני פקיעין – הפועל אהלי שעב

מכבי עראמשה – הפועל בני דיר אל אסד

הפועל מעיליא – מ.כ. הפועל ירכא