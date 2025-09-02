יום חמישי, 04.09.2025 שעה 08:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

טוטאלוס: חטואל היה מעורב בתאונה בדרך לאימון

השחקן הטרי של הפועל חיפה עשה את דרכו לאימון הבכורה של הקבוצה, אך הוא היה מעורב בתאונה והרכב שלו הלך טוטאלוס. חטואל יצא בשלום, צפו באירוע

הטסלה של חטואל אחרי התאונה (פרטי)
הטסלה של חטואל אחרי התאונה (פרטי)

הפועל חיפה הודיעה שלשום (שני) על צירופו של רותם חטואל, והשחקן היה בדרך לערוך את אימון הבכורה שלו היום בכרמל. רק שבדרך לאימון הראשון, השחקן היה מעורב בתאונת דרכים בדרכו מחצור לכיוון להקריות. יש לציין שהרכב של חטואל נפגע טוטאלוס, אך השחקן ניצל ויצא בשלום מהאירוע, כשהוא אפילו הצטרף לאימון באיחור.

אם נשים בצד את התאונה, בהפועל חיפה נרשמה שביעות רצון מהחתמתו של חלוץ הרכש, רותם חטואל, שאמור להיות תוספת כח משמעותית לקבוצה יחד עם ג'בון איסט. לחטואל יש סעיף בחוזה, לפיו יזכה בבונוס של 25 אלף שקל אם יהיה מעורב ב-14 שערים ובישולים.

בתוך כך, בקבוצה קיבלו באכזבה גלויה את תוצאות הפציעה הקשה של הקשר סאלם ג'ידו, שסיים את העונה ועכשיו יחפשו קשר ישראלי או זר על מנת להשלים את החלל שהותיר ג'ידו. לדעת כולם במועדון הוא היה יכול להיות המחליף הראוי של תימוקו דיארה ששיחק בהפועל חיפה בעונה שעברה.

הרכב של רותם חטואל (פרטי)הרכב של רותם חטואל (פרטי)

בנושא אחר, נראה שהרצון של מספר משקעים לקחת את הקבוצה מידיו של יואב כץ לא ייצא ככל הנראה לפועל והבעלים ימשיך לנהל את המועדון.

גורמים המעורבים בנושא סיפרו שלמרות הרצון הגדול להיכנס בשותפות של מספר משקיעים, יש לא מעט מכשולים בדרך והנושא לפי שעה הולך ומתרחק.

חטואל היה מעורב בתאונת דרכים
