יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

פדרי: בריאל אמרו לי שאני לא ברמה, מודה להם

הקשר של ברצלונה שב להזכיר את העניין של הבלאנקוס בו בפברואר 2018: "נתנו לי לשחק עם המילואים ושלחו אותי הביתה, היום אני בקבוצה שתמיד רציתי"

|
פדרי עם הכדור (IMAGO)
פדרי עם הכדור (IMAGO)

אחרי שביום ראשון האחרון סיימה ב-1:1 בלבד נגד ראיו וייקאנו, נראה שפגרת הנבחרות באה לברצלונה בדיוק בזמן. אחד השחקנים המובילים שלה, פדרי, נתן ראיון קצר ל-’אונדה סרו’ הספרדי, בו הוא שב להזכיר על העניין של ריאל מדריד בו בפברואר 2018: “זה היה מוזר, הם אמרו שאני לא ברמה”.

הקשר דיבר על המבחנים אצל הבלאנקוס עוד ב-2021: “אני מודה עד היום לזה שאמר לי לא בריאל מדריד. בימים שהתאמנתי איתם הייתי מסתכל על הסמל ומרגיש שמשהו לא נכון. כאשר עברתי את המבחן בוולדבבאס (מתחם האימונים של ריאל מדריד), זה היה מוזר, אמרו לי שאני לא ברמה וחזרתי הביתה”.

“נסעתי למתחם האימונים של ריאל ובימים הראשונים לא יכולתי להתאמן כי היה שלג במגרשים. התאמנתי שלושה ימים. הורידו אותי לעשות תרגילים עם קבוצת המילואים שלהם ובסופו של דבר הם אמרו לי שאני לא ברמה כדי לשחק שם, אבל שהם ימשיכו לעקוב אחריי”. אמר הקנרי ב-2022. 

פדרי עם הנהלת ברצלונה (IMAGO)פדרי עם הנהלת ברצלונה (IMAGO)

ב-2020, קצת אחרי מעברו לבארסה, פדרי אמר: “היום אני בקבוצה שתמיד אהבתי ואהדתי מילדות, ללבוש את החולצה הלבנה היה מוזר כי תמיד הייתי רק עם החולצה של ברצלונה”. במשפחתו אוהדים את הקטלונים מאז ומתמיד, כשאבא שלו הוא גם ראש ארגון האוהדים המקומי של אוהדי הבלאוגרנה באיים הקנאריים.

אחרי שנדחה כאמור בפברואר 2018, בחודש מאי של אותה שנה פדרי הצטרף למחלקת הנוער של לאס פלמאס, כשהוא ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של הקנרים ב-18 באוגוסט 2019, כאשר היה בן 16 בלבד. פחות מחודש לאחר מכן, לברצלונה הספיק והיא החליטה לרכוש את הקשר המוכשר, והספרדי הצטרף לבלאוגרנה בתחילת העונה שלאחר מכן, כשהיום הוא המנוע שלה.

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1
הוספת תגובה



טוען תגובות...
