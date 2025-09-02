יום חמישי, 04.09.2025 שעה 08:50
ספורט אחר  >> טניס

יאניק סינר טייל מול בובליק ועלה לרבע הגמר

אחרי שהזיע בסיבוב הקודם, המדורג 1 להט בשמינית הגמר מול היריב הקזחי אותו ניצח 1:6, 1:6, 1:6 בתוך פחות משעה וחצי. בן ארצו מוסטי הוא יריבו הבא

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

משחקי שמינית גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה נסגרו הלילה (בין שני לשלישי) וסיפקו לנו תצוגה גדולה של המדורג 1 בעולם, יאניק סינר, שלהט כל הדרך אל שלב רבע הגמר. בנשים, אמנדה אניסימובה הבטיחה את מקומה על חשבון מאיה חדד.

האיטלקי טייל בקלילות מול אלכסנדר בובליק המדורג 24 בעולם, והביס אותו בתוך שעה ו-23 דקות בתוצאה 1:6, 1:6, 1:6. למעשה, המדורג ראשון השאיר את יריבו בהלם, כשלאחר המשחק אף נתפס אומר: “אתה כל כך טוב, זה מטורף. אני לא רע בטניס, אבל מה זה לעזאזל?” בשלב הבא, סינר יפגוש את בן ארצו לורנצו מוסטי המדורג 10.

אצל הנשים, אמנדה אניסימובה המדורגת 9 בעולם לא התקשתה מול מאיה חדד הברזילאית שנמצאת במקום ה-22 בדירוג העולמי אחרי שבמערכה הראשונה גברה עליה 0:6 בתוך פחות מחצי שעה. הברזילאית ניסתה להגיב למשחק המצוין של האמריקאית, כשהמערכה השנייה נגמרה ב-3:6. בסיבוב הבא, נקבל מפגש פיקנטי מול איגה שביונטק (2 בעולם), לה הפסידה בדאבל בייגל בגמר ווימבלדון האחרון.

