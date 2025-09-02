"כלבים, גם כשאתם גונבים אתם לא מנצחים פה"

ברצלונה לא הצליחה לנצח את ראיו וייקאנו במשחק שהסתיים ב-1:1 אחרי 90 דקות אינטנסיביות. מתברר שסביב המגרש לא היה רגוע ובצילומי הטלוויזיה נראה עימות סוער בין שחקני בארסה לאוהדים הקיצוניים של הקבוצה המארחת.

הכל החל כששחקני בארסה ניסו לחלק חולצות ומזכרות לעבר היציע של אוהדי ראיו. אלא שברגע שאלחנדרו באלדה ניסה להעניק את חולצתו לאחד האוהדים, הוא הותקף מילולית מקרוב מאוד – זאת בשל מבנה היציע הצמוד למעבר השחקנים.

"גם כשאתם גונבים, אתם לא מנצחים פה, כלבים. זה וייקאס!", נשמע אחד האוהדים צועק לעברו של באלדה, זכר לפנדל השנוי במחלוקת שניתן לבארסה ואותו כבש לאמין ימאל אחרי שה-VAR לא עבד. גם פרנקי דה יונג שעמד לצידו של המגן, נותר המום מההשתלחות, כאשר מהיציע המשיכו לטעון: "כאן לא נותנים חולצות ביציע של וייקאס. צאו החוצה ותנו שם מה שאתם רוצים".

לאירוע נקלע מארק קסאדו, שנראה מופתע מהטונים הגבוהים. גם לאמין ימאל, שהיה במרכז העניינים במהלך המשחק לאור הפנדל, חווה רגע לא נעים כשמספר חפצים נזרקו לעברו מהיציע. עדיין לא ברור אם תוגש תלונה רשמית או אם תינקט פעולה מצד ההתאחדות הספרדית.