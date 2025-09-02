יום שלישי, 02.09.2025 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"כלבים, גם כשאתם גונבים אתם לא מנצחים פה"

בספרד נחשף תיעוד של אוהד ראיו תוקף מילולית את באלדה ודה יונג אחרי המשחק מול בארסה: "לא נותנים חולצות, זה וייקאס". חפצים נזרקו על לאמין ימאל

|
פרנקי דה יונג ואלחנדרו באלדה (צילום מסך)
פרנקי דה יונג ואלחנדרו באלדה (צילום מסך)

ברצלונה לא הצליחה לנצח את ראיו וייקאנו במשחק שהסתיים ב-1:1 אחרי 90 דקות אינטנסיביות. מתברר שסביב המגרש לא היה רגוע ובצילומי הטלוויזיה נראה עימות סוער בין שחקני בארסה לאוהדים הקיצוניים של הקבוצה המארחת.

הכל החל כששחקני בארסה ניסו לחלק חולצות ומזכרות לעבר היציע של אוהדי ראיו. אלא שברגע שאלחנדרו באלדה ניסה להעניק את חולצתו לאחד האוהדים, הוא הותקף מילולית מקרוב מאוד – זאת בשל מבנה היציע הצמוד למעבר השחקנים.

"גם כשאתם גונבים, אתם לא מנצחים פה, כלבים. זה וייקאס!", נשמע אחד האוהדים צועק לעברו של באלדה, זכר לפנדל השנוי במחלוקת שניתן לבארסה ואותו כבש לאמין ימאל אחרי שה-VAR לא עבד. גם פרנקי דה יונג שעמד לצידו של המגן, נותר המום מההשתלחות, כאשר מהיציע המשיכו לטעון: "כאן לא נותנים חולצות ביציע של וייקאס. צאו החוצה ותנו שם מה שאתם רוצים".

לאירוע נקלע מארק קסאדו, שנראה מופתע מהטונים הגבוהים. גם לאמין ימאל, שהיה במרכז העניינים במהלך המשחק לאור הפנדל, חווה רגע לא נעים כשמספר חפצים נזרקו לעברו מהיציע. עדיין לא ברור אם תוגש תלונה רשמית או אם תינקט פעולה מצד ההתאחדות הספרדית.

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
