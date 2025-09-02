"ויאריאל צריכה את מנור", "כבר כבש מול ריאל"

אחרי 24 שעות הפכפכות מאוד, מנור סולומון מצא יעד חדש, ואפילו מצא מדינה חדשה. הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי חתם בקבוצה שישית בקריירה, וראשונה בספרד, שהצטרף בהשאלה ללא אופציית רכישה לוויאריאל. הצוללת הצהובה משחקת בלה ליגה ובעונה הקרובה גם בליגת האלופות.

הציטוטים מספרד לא איחרו להגיע, כאשר ב’מארקה’ ניתחו את ההחתמה: “הסגל של ויאריאל הושלם עם מנור, שהגיע כמחליפו של ירמי פינו. סולומון הוא קיצוני שמאלי או יכול לשחק באמצע, והכי בולט אצלו זה הדריבל בשתי רגליים, והוא מגיע לעמדה שוויאריאל הייתה צריכה להתחזק בה, היא צריכה אותו”.

עוד נרשם: “שחטאר פתחה לו את הדלת באירופה אחרי שגדל במכבי פ”ת, והוא שיחק 28 משחקים במפעלים אירופאיים, הזכורים ביותר? שני השערים שכבש נגד ריאל מדריד. הוא שחקן מיומן מאוד ומוציא קבוצות אחרות מאיזון, והוא אחרי העונה הטובה ביותר בקריירה שלו במדי לידס”.

גם ב’ספורט’ נתנו חוות דעת: “סולומון הוא שחקן קיצוני שמאלי מוכשר, שמצטיין ביכולת פריצה וכדרור שמאפשרים לו לעבור שחקנים באחד על אחד. הוא גם בולט במהירות שלו ובבעיטה מצוינת ממרחק בינוני. הוא אחרי עונה מרשימה במיוחד עם לידס, כשהוביל את הקבוצה לאליפות ועליית ליגה עם דאבל דאבל במספרים”.