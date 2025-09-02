הצד הפחות נעים: "מנור תמך ברצח עם", "בושה"

מנור סולומון חתם בתחנה שישית בקריירה שלו, וראשונה בספרד. הכוכב הישראלי מגיע ללה ליגה והוא הושאל לוויאריאל, מה שאומר שהוא גם ישחק בשלב הליגה של ליגת האלופות, והוא יתחיל את המסע החדש שלו מיד אחרי פגרת הנבחרות, זאת לאחר שזומן לסגל של רן בן שמעון כמובן.

וכמו שהתרגלנו, יש גם אוהדים שפחות אוהבים את הסיפור, ולא מוכנים לקבל כל קשר לישראל מאז המלחמה. הציוץ של ויאריאל לוולקאם של מנור קיבל לא מעט תגובות אנטי ישראליות, כשבין היתר היו תגובות של דגלי פלסטין, של הקאות, “שחררו את פלסטין”, “אף אחד לא רוצה את מנור למעט הציונים”.

עוד כמה תגובות שנרשמו ברשת X (לשעבר טוויטר): “מגיע למנור לקבל את השנאה הזו, הוא תמך ברצח העם שהמדינה שלו מבצעת”, “בושה שוויאריאל החתימה שחקן שתמך ברצח עם בעזה, שיז***ן מנור סולומון”, “תומאס פארטיי (חשוד באונס) ומנור סולומון בוויאריאל? נתפלל שהקבוצה תרד ליגה”.

בכל מקרה, כן יש צורך לציין שהיו לא מעט תגובות טובות, גם של ישראלים שהגיבו לקהל הספרדי שהם מקבלים שחקן עם דריבל טוב עם הסבר עליו, ואנשים הגיבו על מנת לנהל דיון אמיתי ולהבין מי הוא הרכש החדש. בנוסף, היו לא מעט אוהדי טוטנהאם שלא אהבו את המהלך וחשבו שיש לו מקום בלונדון.