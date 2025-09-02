יום שלישי, 02.09.2025 שעה 08:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

סולומון: שמח מאוד, אלה היו 24 שעות משוגעות

כוכב הנבחרת אחרי ההשאלה מטוטנהאם לוויאריאל רגע לפני סגירת החלון בספרד: "מוכן לאתגר החדש". הוא הוסיף בספרדית: "שמח להיות כאן, נתראה בקרוב"

|
מנור סולומון (האתר הרשמי של לידס)
מנור סולומון (האתר הרשמי של לידס)

זה היה יום שמנור סולומון לא ישכח כל כך מהר. ביום האחרון של חלון ההעברות הוא כבר היה בדרך מטוטנהאם לקריסטל פאלאס, אבל לבסוף ישחק העונה בליגה הספרדית אחרי שהושאל לוויאריאל. שבע דקות בלבד לסגירת החלון בספרד עוד לא היה אישור סופי בנוגע לעסקה, אך לבסוף הוא הגיע וכוכב נבחרת ישראל ישחק בצוללת הצהובה.

“אלה היו 24 שעות משוגעות, אבל אני שמח מאוד ומוכן לאתגר החדש", כתב סולומון בסטורי באינסטגרם, שם שיתף את הודעת ויאריאל על הצטרפותו. בנוסף, הקיצוני הוסיף אמוג’י של לב צהוב והוסיף בספרדית: “שמח להיות כאן, נתראה בקרוב".

גם פורטו הייתה על הפרק מבחינת סולומון, אבל הוא העדיף שלא לעבור לפורטוגל וישחק העונה אצל השכנה. זו תהיה בעצם הפעם הראשונה שסולומון ישחק בספרד אחרי שעבר במהלך הקריירה בשחטאר דונייצק האוקראינית, אליה הגיע ממכבי פ"ת, ושיחק גם בפולהאם, טוטנהאם ולידס, לה עזר לעלות ליגה.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

קבוצתו החדשה של סולומון במקום השלישי בליגה הספרדית עם שבע נקודות, כמו לברצלונה ולאספניול, ומרחק שתי נקודות מריאל מדריד ואתלטיק בילבאו. אחרי פגרת הנבחרות הצוללת הצהובה תתארח אצל אתלטיקו מדריד למפגש מסקרן ולאחר מכן יגיע מחזור הפתיחה של ליגת האלופות מול לא אחרת מאשר טוטנהאם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */