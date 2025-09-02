אחרי שתקף את ישראל: האם זייך ישחק עם גלוך?

האם אייאקס הולכת להנחית את אחד השחקנים שהתבטאו הכי בחריפות נגד ישראל מאז פרוץ המלחמה? יכול להיות. חאקים זייך שכיכב בעבר באמסטרדם ונחשב לשחקן חופשי, הוא אחד השמות שבוחנים במועדון שבו משחק אוסקר גלוך, כך דווח בהולנד. עם זאת, לא ברור אם אייאקס תחליט ללכת על החזרת הקיצוני.

חזרה של זייך לאייאקס, אם תתרחש, היא כמובן מהלך נפיץ לאור החתמתו של גלוך, שנכנס לעניינים בתקופה האחרונה. הקיצוני בן ה-32 תקף פעמים רבות את ישראל ואמר בעבר בין היתר: “פ** ישראל וכל מי שתומך בה", הוא גם חגג את הפוגרום באוהדי מכבי ת"א סביב המשחק מול אייאקס, שיתף וידאו מעזה וכתב: “הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, שחררו את פלסטין".

אלו רק דוגמאות קטנות מהתבטאויות רבות של המרוקאי נגד ישראל. למעשה, רק אתמול הוא שיתף סטורי באינסטגרם, שבו נכתב: “ישראל תקפה בניין מגורים בעזה ו-40 נהרגו”.

בדצמבר 2024 דווח שזייך לא יחתום באייאקס בגלל תמיכתו בפלסטין, אבל כאמור, בהולנד דווח שזה כן על הפרק. קבוצתו האחרונה הייתה אל דוחייל הקטארית, אבל מאז שעזב אותה הוא לא שיחק בחודשים האחרונים. דווח בתקופה האחרונה על מגעים עם מספר קבוצות באירופה, אך נכון לעכשיו, טרם נרשמה התקדמות ממשית. זייך שבשיאו נחשב לאחד השחקנים הדומיננטיים בליגת האלופות, מתקשה בשנים האחרונות לשחזר את יכולתו.

זייך במדי אייאקס (רויטרס)

בינתיים, מי שקרוב יותר לקאמבק לאייאקס הוא קספר דולברג. על פי דיווחים בהולנד, המועדון כבר הגיע להבנות אישיות עם החלוץ הדני, שמוכן לחתום על חוזה לארבע שנים. אייאקס רואה בדולברג את המחליף המיועד לבראיין ברובי, שעזב לאחרונה לסנדרלנד. עדיין לא הושג סיכום סופי בין אייאקס לאנדרלכט, אך הצדדים שואפים לסגור את העסקה היום. יש לציין שזה היום האחרון לחלון ההעברות בהולנד כאשר אחת האפשרויות היא השאלה עם חובת רכישה, ואילו אופציה נוספת היא מכירה ישירה.

דולברג כבר ניהל מספר שיחות עם הנהלת אייאקס והבהיר כי הוא מעוניין לשוב למועדון בו פרץ לתודעה. בין היתר, הוא דחה הצעה מצידה של סלטיק, שהגישה מספר הצעות רשמיות, אך נדחתה לאחר שהשחקן הביע רצון חד-משמעי לחזור להולנד. מעבר לארבע השנים על חוזהו העתידי, ייתכן שתצורף גם אופציה להארכה.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בקדנציה הקודמת שלו באייאקס, כבש דולברג 45 שערים ב-119 הופעות והפך לאהוב הקהל תחת הדרכתו של פטר בוס. עם זאת, את הרמה שהציג בעונת הבכורה לא הצליח לשחזר לאורך זמן, וב-2020 נמכר לניס הצרפתית תמורת 20.5 מיליון אירו. מאז שיחק גם בסביליה, הופנהיים ואנדרלכט, וכעת נראה שהמעגל עשוי להיסגר עם חזרה לאמסטרדם.