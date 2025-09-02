יום שלישי, 02.09.2025 שעה 08:38
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
91-83פיינורד1
94-144ניימיכן2
93-114אוטרכט3
95-124פ.ס.וו. איינדהובן4
83-74אייאקס5
73-73אלקמאר6
62-33זוולה7
69-94כרונינגן8
611-64ספרטה רוטרדם9
46-63פורטונה סיטארד10
46-64וולנדם11
46-44טלסטאר12
39-64גו אהד איגלס13
35-24טוונטה אנסחדה14
37-24נאק ברדה15
311-34אקסלסיור רוטרדם16
27-54הירנביין17
014-14הראקלס אלמלו18

אחרי שתקף את ישראל: האם זייך ישחק עם גלוך?

דרמה באמסטרדם: ביום האחרון של החלון בהולנד - אייאקס שוקלת להחזיר את המרוקאי שיצא בעבר פעמים רבות נגד ישראל בחריפות. קספר דולברג צפוי לחתום


חאקים זייך (רויטרס)
חאקים זייך (רויטרס)

האם אייאקס הולכת להנחית את אחד השחקנים שהתבטאו הכי בחריפות נגד ישראל מאז פרוץ המלחמה? יכול להיות. חאקים זייך שכיכב בעבר באמסטרדם ונחשב לשחקן חופשי, הוא אחד השמות שבוחנים במועדון שבו משחק אוסקר גלוך, כך דווח בהולנד. עם זאת, לא ברור אם אייאקס תחליט ללכת על החזרת הקיצוני.

חזרה של זייך לאייאקס, אם תתרחש, היא כמובן מהלך נפיץ לאור החתמתו של גלוך, שנכנס לעניינים בתקופה האחרונה. הקיצוני בן ה-32 תקף פעמים רבות את ישראל ואמר בעבר בין היתר: “פ** ישראל וכל מי שתומך בה", הוא גם חגג את הפוגרום באוהדי מכבי ת"א סביב המשחק מול אייאקס, שיתף וידאו מעזה וכתב: “הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, שחררו את פלסטין".

אלו רק דוגמאות קטנות מהתבטאויות רבות של המרוקאי נגד ישראל. למעשה, רק אתמול הוא שיתף סטורי באינסטגרם, שבו נכתב: “ישראל תקפה בניין מגורים בעזה ו-40 נהרגו”.

בדצמבר 2024 דווח שזייך לא יחתום באייאקס בגלל תמיכתו בפלסטין, אבל כאמור, בהולנד דווח שזה כן על הפרק. קבוצתו האחרונה הייתה אל דוחייל הקטארית, אבל מאז שעזב אותה הוא לא שיחק בחודשים האחרונים. דווח בתקופה האחרונה על מגעים עם מספר קבוצות באירופה, אך נכון לעכשיו, טרם נרשמה התקדמות ממשית. זייך שבשיאו נחשב לאחד השחקנים הדומיננטיים בליגת האלופות, מתקשה בשנים האחרונות לשחזר את יכולתו.

זייך במדי אייאקס (רויטרס)

בינתיים, מי שקרוב יותר לקאמבק לאייאקס הוא קספר דולברג. על פי דיווחים בהולנד, המועדון כבר הגיע להבנות אישיות עם החלוץ הדני, שמוכן לחתום על חוזה לארבע שנים. אייאקס רואה בדולברג את המחליף המיועד לבראיין ברובי, שעזב לאחרונה לסנדרלנד. עדיין לא הושג סיכום סופי בין אייאקס לאנדרלכט, אך הצדדים שואפים לסגור את העסקה היום. יש לציין שזה היום האחרון לחלון ההעברות בהולנד כאשר אחת האפשרויות היא השאלה עם חובת רכישה, ואילו אופציה נוספת היא מכירה ישירה.

דולברג כבר ניהל מספר שיחות עם הנהלת אייאקס והבהיר כי הוא מעוניין לשוב למועדון בו פרץ לתודעה. בין היתר, הוא דחה הצעה מצידה של סלטיק, שהגישה מספר הצעות רשמיות, אך נדחתה לאחר שהשחקן הביע רצון חד-משמעי לחזור להולנד. מעבר לארבע השנים על חוזהו העתידי, ייתכן שתצורף גם אופציה להארכה.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בקדנציה הקודמת שלו באייאקס, כבש דולברג 45 שערים ב-119 הופעות והפך לאהוב הקהל תחת הדרכתו של פטר בוס. עם זאת, את הרמה שהציג בעונת הבכורה לא הצליח לשחזר לאורך זמן, וב-2020 נמכר לניס הצרפתית תמורת 20.5 מיליון אירו. מאז שיחק גם בסביליה, הופנהיים ואנדרלכט, וכעת נראה שהמעגל עשוי להיסגר עם חזרה לאמסטרדם.

גלוך הוחלף במחצית, תיקו שני לאייאקס
הוספת תגובה



אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
