סולומון יפגוש את טוטנהאם בחוץ אחרי הפגרה

מנור סולומון השלים ברגע האחרון את מעברו מטוטנהאם ומגיע לליגה הספרדית, שם ילבש את מדי ויאריאל בעונה הקרובה לאחר שעבר בהשאלה ללא אופציית רכישה.

הישראלי מגיע לצוללת הצהובה שפתחה את העונה בצורה מצוינת בלה ליגה, כשהיא במקום התשיעי עם 7 נקודות מתוך 9 אפשריות, אך כבר במשחקיו הראשונים של סולומון מצפים לו אתגרים קשים מאוד.

עם החזרה מפגרת הנבחרות, ויאריאל תפגוש בליגה ביום שבת, 13.9, את אתלטיקו מדריד למשחק חוץ קשה בסיומו תקווה להשאיר את הקולצ’ונרוס בתחתית ללא ניצחונות.

שלושה ימים בלבד לאחר מכן כבר יתקיים מפגש פיקנטי כשמנור סולומון ייצא למגרש שהוא מכיר מצוין, כשיפגוש את האקסית טוטנהאם למשחק חוץ באנגליה במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות.