"נמצאים בצומת דרכים, רוצים לקחת 6 נקודות"

אחרי שנחתה אתמול (שני) במזג אוויר הפכפך במולדובה, נבחרת ישראל תקיים היום אחה”צ את האימון הראשון שלה עם סגל מלא, ותחל בהכנות למשחק הראשון מול מולדובה בשישי הקרוב, כאשר שלושה ימים לאחר מכן תתמודד מול איטליה על אדמת הונגריה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026.

לרשותו של רן בן שמעון סגל מלא. המאמן קיים אסיפה אתמול בערב עם מוטו חד וברור לשחקנים: “הכינוס הזה הוא צומת דרכים בטורניר כולו. שש נקודות מול מולדובה ואיטליה ותבינו לבד את המשמעות”.

סגל הנבחרת שונה ברגע האחרון כזכור, אחרי שאיתן אזולאי קיבל את הזימון במקומו של הקשר מוחמד ג'אבר, שנפצע במהלך משחק של קבוצתו סנט אטיין בליגה הצרפתית השנייה. לנבחרת יהיו בחודשיים הקרובים ארבעה משחקים שיתחילו כאמור מול מולדובה ואיטליה, ובאוקטובר שוב צמד משחקים בחוץ מול נורבגיה ואיטליה.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

במהלך התקופה האחרונה בן שמעון דיבר עם השחקנים בעקר על פרמטרים והתקדמות מקצועית, קבוצתית ואישית: “לרן חשוב מאוד להעמיד סטנדרטים גבוהים של התנהגות ולהציב פרמטרים מקצועיים תוך מעקב אחר ההתקדמות” אמרו בנבחרת. המאמן יתרגל את ההרכב רק לקראת האימון ביום רביעי, כאשר לפי שעה נראה שמקומו של שחקן מכבי תל אביב רוי רביבו מובטח בעמדת המגן השמאלי.