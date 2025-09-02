יום שלישי, 02.09.2025 שעה 08:38
כדורגל ישראלי

"נמצאים בצומת דרכים, רוצים לקחת 6 נקודות"

נבחרת ישראל תערוך אימון ראשון עם סגל מלא לקראת צמד המפגשים מול מולדובה ואיטליה. בן שמעון לשחקנים: "ניצחונות מולן, ותבינו לבד את המשמעות"

|
שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)
שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)

אחרי שנחתה אתמול (שני) במזג אוויר הפכפך במולדובה, נבחרת ישראל תקיים היום אחה”צ את האימון הראשון שלה עם סגל מלא, ותחל בהכנות למשחק הראשון מול מולדובה בשישי הקרוב, כאשר שלושה ימים לאחר מכן תתמודד מול איטליה על אדמת הונגריה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026.

לרשותו של רן בן שמעון סגל מלא. המאמן קיים אסיפה אתמול בערב עם מוטו חד וברור לשחקנים: “הכינוס הזה הוא צומת דרכים בטורניר כולו. שש נקודות מול מולדובה ואיטליה ותבינו לבד את המשמעות”.

סגל הנבחרת שונה ברגע האחרון כזכור, אחרי שאיתן אזולאי קיבל את הזימון במקומו של הקשר מוחמד ג'אבר, שנפצע במהלך משחק של קבוצתו סנט אטיין בליגה הצרפתית השנייה. לנבחרת יהיו בחודשיים הקרובים ארבעה משחקים שיתחילו כאמור מול מולדובה ואיטליה, ובאוקטובר שוב צמד משחקים בחוץ מול נורבגיה ואיטליה.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

במהלך התקופה האחרונה בן שמעון דיבר עם השחקנים בעקר על פרמטרים והתקדמות מקצועית, קבוצתית ואישית: “לרן חשוב מאוד להעמיד סטנדרטים גבוהים של התנהגות ולהציב פרמטרים מקצועיים תוך מעקב אחר ההתקדמות” אמרו בנבחרת. המאמן יתרגל את ההרכב רק לקראת האימון ביום רביעי, כאשר לפי שעה נראה שמקומו של שחקן מכבי תל אביב רוי רביבו מובטח בעמדת המגן השמאלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */