איתי שגב: אנחנו לא מגיעים פייבוריטים מול בלגיה

נבחרת ישראל תפגוש היום (שלישי, 15:00) את נבחרת בלגיה במשחק שבו הכל, אבל כמעט הכל, על הקופה. מעודדים אך דרוכים, שחקניו של אריאל בית הלחמי הגיעו לאימון המסכם בידיעה שהם חייבים להיות עם הרגליים על הקרקע לקראת המשחק שניצחון בו יבטיח מעשית את ההעפלה לשלב שמינית גמר היורובאסקט, שייערך בריגה, לטביה. בינתיים ישנם מספר תרחישים אך השורה התחתונה היא שהכל פתוח בבית ד' גם המקום הראשון אך גם הדחה.

מעשית רק המארחת הבטיחה את השתתפותה בשלב הבא, הפולנים שבאליפות הקודמת הגיעו לשלב חצי הגמר שם הובסו בידי צרפת שנכנעה אז לספרד ולורנזו בראון, כבר העפילו לריגה אך יש להם מפגש מסקרן מאוד עם הצרפתים כאשר ניצחון שלהם יהיה שווה את ראשות הבית ועל הדרך יקבע שהמקום הכי גבוה בו יוכלו לסיים הכחולים לבנים יהיה המקום השני בבית.

במידה שצרפת תנצח את פולין הרי שניצחון ישראלי על בלגיה ועל סלובניה במחזור הסיום בהתאם להפרשי סלים כמובן יוכל להבטיח את ראשות הבית, לצד כל האופטימיות הסיבות לדריכות יותר מאשר מובנות למעשה הן מבוססות היטב, הרי הפסד לבלגיה ופתאום הפסד במחזור הסיום לסלובניה של לוקה דונצ'יץ' ומהשמחה העצומה שהייתה לאחר הניצחון האדיר על צרפת יישאר לו טעם האכזבה.

נבחרת ישראל הדהימה את אירופה

כרוניקה של טורניר מהסוג הזה הופכים את הגבול שבין הצלחה מסחררת להצלחה, השגת מטרה ותו לא לבין כישלון לכמעט בלתי נראה. המשחק יהיה האחרון של חניכיו של אריאל בית הלחמי בשעות המוקדמות למעשה המשחק החמישי והאחרון בבית המוקדם ישוחק אחר הצהריים. בתוך כך האימון שאמור היה להיות לפני המשחק – וכמובן שמדובר באימונים קלילים כלומר קליעות – בוטל והנבחרת תגיע כבר ישירות מהמלון למשחק בתקווה כאמור להבטיח את המקום בריגה. מי ששוחח עם התקשורת היה איתי שגב שהתייחס לכך שהנבחרת מגיעה אחרי ניצחון ענק ונשאל האם הם אחרי ניצחון ענק, ירדו לקרקע?

איתי שגב עולה לסל (FIBA)

"היו חיוכים בבוקר, ברגע שהתחלנו את האימון כולם נדרכו חזרה, אפילו הייתה מטאפורה שהמאמן עשה - הוא לקח איזה חפץ וזרק אותו לתוך המעגל ואמר נחתנו, וזה ככה סימן לכולם את המצב המנטלי שכולנו צריכים להיות בו לקראת בלגיה זה באמת משחק שאם אנחנו מפסידים אותו לא עשינו כלום. בעצם כל המאמץ לא קידם אותנו לשום מקום, וכולם מבינים את זה ואנחנו באים סופר דרוכים חייבים לנצח".

בלגיה לא הרשימה עד עכשיו אבל יש לה הרבה שחקנים שיכולים לקלוע מבחוץ, מה החוזקות שאתם צריכים לעצור?

"זו נבחרת מצוינת הם מאוד מגוונים מבחינת מה שהם יודעים לעשות, יש להם קלעים ויש להם גבוה אחד שהוא גם מאוד אתלט וגארדים טובים. הם אולי לא הרשימו מבחינת התוצאות, אבל אני חושב שהם נבחרת ממש טובה וגם האיסלנדים, אף אחד לא ספר אותם והם עושים משחקים מאוד יפים כולל מולנו. שוב, אסור לזלזל באף אחד, אנחנו לא מגיעים פייבוריטים למשחק הזה ואנחנו גם נצטרך לשחק ככה".

מה נתן לכם הניצחון על צרפת?

"זה הראה לנו את מה שידענו מההתחלה שבאליפות כזו כולם יכולים לנצח את כולם בטח בבית שלנו כשאסור לבוא לאף משחק במחשבה שהתוצאה ידועה מראש. צריך לשחק כל פוזשן בנפרד ולהילחם על כל כדור וכל אפשרות שיש וככה בעצם ניצחנו".

דני אבדיה ואריאל בית הלחמי שמחים (FIBA)

אתם הייתם מוכנים לכמות הישראלים המכובדת שמגיעה?

"אני באופן אישי לא ידעתי שזה יהיה ככה אבל זה כן נותן דלק וזה כיף ולכמות האוהדים אני ידעתי שהולכים להגיע אבל לא האמנתי שבכזו כמות ושהם יעשו כל כך הרבה רעש וממש יתנו לנו להרגיש אווירה הכי ביתית זה הרגיש כמו משחק בית חוץ מהבוז בהמנון כמובן וזה באמת נותן כח וגב ואנרגיות אז זה כיף ואני מבין שהיום יהיו אפילו עוד אנשים אז זה בכלל מרגש וזה כיף".

מהצד הבלגי אנדי ואן וליט ששיחק בבני הרצליה עמה זכה בגביע המדינה והגיע לסדרת הגמר סל מול הפועל חולון אמר: "זה יהיה משחק קשה ישראל רושמת טורניר טוב עד עכשיו. ברור שיש להם תוצאות טובות, רואים שהקבוצה משחקת טוב מאוד ביחד. זה יהיה מצ'אפ טוב שאני נרגש אליו, וגם החברים שלי לנבחרת נרגשים, מקווה שנעשה תוצאה טובה. זה יהיה משחק קשה מאוד. זריקות עונשין זה משהו שפוגע בנו. נגד איסלנד זה עזר לנו לסגור את המשחק. זה משהו שאנחנו צריכים להתמקד בו, בלסגור את המשחק מקו העונשין ועם צריך להיות מרוכז 100 אחוז מהזמן נגד ישראל".

אנדי ואן וליט מטביע (ראובן שוורץ)

על הניצחון של ישראל על צרפת אמר: "מופתע ולא מופתע. ישראל נבחרת טובה מאוד עם שחקנים טובים מאוד. ברור שגם נבחרת צרפת טובה מאוד זה יורובאסקט והרבה דברים יכולים עוד לקרות, לא יודע אם זאת הפתעה זה היה משחק טוב ישראל נבחרת טובה מאוד נקווה שלא ישחקו ככה נגדנו היום".

הגיע אלינו מידע שהרצליה ערכה לך ערב מיוחד עם מורשת בלגית…

"כן זה היה בשנתי הראשונה שם וזה היה כיף, עמית (צדקיה, המנכ"ל. מ.ב) ואלדד (אקוניס), זה היה מאוד נחמד מצידם לעשות זאת ואני זוכר שניצחנו אחר כך את המשחק כי זה היה נגד אובהסאן וירושלים כך זה מטורף שאתם זוכרים את זה, אין ספק שזה היה כיף".