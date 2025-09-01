יום רביעי, 03.09.2025 שעה 22:53
יוקובאיטיס נפצע ללא מגע וירד מהפרקט בצליעה

אקס מכבי ת"א הוביל מהלך התקפי בפתיחתו של הרבע האחרון של המשחק בין נבחרת ליטא לפינלנד, ובעודו חודר לסל סובב את רגלו השמאלית וצנח לפרקט בכאבים

רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)
רוקאס יוקובאיטיס יורד פצוע (IMAGO)

אחרי שמוקדם יותר היום (שני) איבדה נבחרת לטביה שני שחקנים במשחקה מול פורטוגל, בהמשך הערב הגיע אקס מכבי ת”א הטרי יחד עם נבחרת ליטא למפגש המסקרן ביותר של יום המשחקים מול פינלנד של לאורי מארקנן. הרכז המוכשר נפצע בצורה מדאיגה בפתיחת הרבע האחרון כאשר נבחרתו ביתרון מבטיח, ולא חזר לפרקט.

הגארד הוביל את ההתקפה כאשר חדר אל הסל על אילארי ספאלה, ניסה להטעות אותו וללא מגע רגליו נתקלו זו בזו. יוקובאיטיס מעד מיד לרצפה בכאבים, אך קם מהר בכוחות עצמו והחל לדדה אל מחוץ לפרקט בעודו מסמן בדחיפות חילוף. האוהדים הליטאים החסירו פעימה כאשר ראו את הרכז המוביל שלהם נשכב ליד הספסל בכאבים בעודו נבדק על ידי הסגל הרפואי.

הליטאי שעשה עונה מוצלחת ברמה האישית יחד עם הצהובים הספיק לרשום בטורניר 17.7 נקודות ו-8.3 אסיסטים בממוצע למשחק, והיה מבין המובילים של נבחרתו בצוותא עם הסנטר מה-NBA יונאס ולנצ’ונאס, כאשר נכון לשעה זו לא ברור עדיין מה חומרת פציעתו והאם מאמנו רימאס קורטינאיטיס יכריז על סיום דרכו של הרכז ביורובאסקט 2025.

רוקאס יוקובאיטיס חודר לסל (IMAGO)רוקאס יוקובאיטיס חודר לסל (IMAGO)
