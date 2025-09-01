נערים ב': ניצחון ראשון לבני יהודה ולמכבי פ"ת

המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים ב' הסתיים הערב (שני) עם קיומם של שני משחקי הנעילה של המחזור, בשניהם קבוצות שהחלו את העונה עם תוצאת תיקו - בני יהודה ת"א (0:0 מול הפועל רמת השרון), מכבי פ"ת (2:2 מול מכבי חיפה "קצף"), זכו בניצחון ליגה ראשון. בתום המחזור הראשון רק שתי קבוצות מוצאות עצמן בפסגת הטבלה עם מאזן מושלם: מכבי ת"א והפועל באר שבע. מכאן לרשמים ממשחקי הערב.

בני יהודה ת"א - מ.כ נהלל יזרעאל 1:3

שחקניו של אביב ריין זכו בניצחון ראשון העונה על חשבונה של העולה החדשה לליגה, שהחלה את העונה עם הפסד 4:0 למכבי ת"א.

בדקה הרביעית מ.כ נהלל יזרעאל עלתה ליתרון 0:1, לאחר שהגבהת כדור קרן הסתיימה בנגיחה של מידד ביטון לרשת. שער ליגה ראשון לקבוצה הצפונית וגם לשחקן, שכבש בעונה שעברה שני שערים במדי קבוצת נערים ג' של בית"ר טוברוק נתניה.

בדקה ה-17 התקפה של בני יהודה ת"א מצד שמאל, הסתיימה בחדירה לרחבה ולאחר שתי בעיטות, שנהדפו ע"י שחקני האורחת, השתלט מוסא מוסראתי, מלך שערי הקבוצה בעונה שעברה, שבעט מטווח קצר לרשת וקבע שוויון 1:1. גם במקרה הזה, שער ליגה ראשון לקבוצה הכובשת ולשחקן.

מוסא מוסראתי (באדיבות המועדון)

בדקה ה-32 מהפך: התקפה של בני יהודה, שכללה חילופי מסירות רבים, הסתיימה בבעיטה מהרחבה של ליאם גלו מטווח קצר לרשת - 1:2 לבני יהודה ת"א.

בדקה ה-67 בני יהודה סגרה עניין עם שער בבעיטה מהרחבה מרגלו של איתי גיני, שנכנס לשדה המשחק חמש דקות קודם. שער ראשון לשחקן התקפה, שכבש בעונה שעברה 20 שערים בליגת העל של שנתון נערים ג' במדיהן של הפועל ר"ג והפועל פ"ת, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות בני יהודה.

מכבי פ"ת - הפועל רמת השרון 0:2

אחרי שביצעה קאמבק מרשים בשבוע שעבר, והצליחה לחזור מפיגור של שני שערים כבר בדקה השביעית למשחק מול מכבי חיפה לשוויון 2:2 - הצליחה לזכות בניצחון ראשון קבוצתו של טל מציורו, שבעונה שעברה הוביל את קבוצת נערים א' לזכייה באליפות המדינה. מנגד, הפועל רמת השרון עם הפסד ראשון ועדיין ללא שער זכות.

טל מציורו (שחר גרוס)

גיא צדקה, שכבש בשבוע שעבר שער במשחק מול מכבי חיפה, כבש גם הערב: הגבהת קרן בדקה ה-16 הסתיימה בנגיחה מטווח קצר מראשו של צדקה לרשת, שער שני העונה לצדקה, שעלה את מכבי פ"ת ניצחון 0:1.

בדקה ה-76 מסירת עומק חכמה של יואב בלאי מצאה את עידן קוסטאקי המחליף, שהשתלט על הכדור, חדר לרחבה ובעט מכ-14 מטרים לרשת וקבע 0:2 לזכות מכבי פ"ת. שער ראשון העונה לחלוץ, שכבש בעונה שעברה 20 שערים בכל המסגרות במדי קבוצת נערים ג' של הפועל ר"ג.