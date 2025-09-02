אבדיה: שקלתי לפרוש בעבר, כבר הפסקתי לשחק

בשעות הצהריים המוקדמות אתמול (שני) נבחרת ישראל הגיעה לספודק ארינה לקראת האימון המסכם לפני המשחק היום (15:00) נגד בלגיה. השחקנים היו במצב רוח חיובי וביניהם מי אם לא הכוכב שבסגל דני אבדיה, הפורוורד שהוביל את הכחולים לבנים יחד עם ים מדר, תומר גינת, רומן סורקין, איתן בורג ושות' לניצחון פשוט ענק וחשוב מאין כמותו בבית ד' שמשוחק בקטוביץ’. אבדיה ישב לשיחה קצרה עם ONE בה דיבר תחילה על הלילה שהיה לאחר פולין וזה שהגיע ישירות לאחר הניצחון האדיר על הטריקולור וסיפר על התמיכה מפורטלנד, החברות עם מדר ועל כל השאר.

אבדיה כזכור מגיע מעונה לא פחות ממדהימה במדי פורטלנד ואין ספק שהוא אחד מהשחקנים המרכזיים בטורניר, שמרכז את הקרם דה לה קרם של הכדורסל האירופי. הפורוורד מתייחס גם לאווירה בנבחרת, ההבדלים מהטורניר הקודם, נותן קרדיט לאמו וכמה היא חשובה לו ולקריירה שלו, הפרישה שכמעט והייתה בגיל צעיר וגם חושף מה היה חסר לו המון זמן ואיזו עצה קיבל מהבחירה השלישית בדראפט של 1997, שזכה באליפות ה-NBA עם דטרויט פיסטונס, או במילים אחרות מאמנו צ'ונסי בילאפס. לבסוף אבדיה גם ערך סבב שאלות מהיר עם תשובות מפתיעות.

"הלילה הזה היה קצת יותר קשה להירדם עם כל האדרנלין, יש עדיין משחקים לשחק ואליפות להיות מרוכזים בה, אבל אי אפשר להתעלם מהניצחון ומכוח הרצון ומהלחימה שלנו, זה היה אחד הניצחונות הכי כיפיים שהיו לי", סיפר הכוכב.

דני אבדיה (FIBA)

רואים כאן את מייק שמיץ ואת דוקטור קורטני ווטסון, את המאמן צ'ונסי בילאפס, את הסוכנים שלך מתן סימן טוב ודאג נוישדט. יש לך כאן חתיכת תמיכה, גם הצוות של לוקה דונצ'יץ' כאן אבל שלך נמצא ממש בכל משחק.

"כן, אני חושב שבפורטלנד מושקעים ברמה האישית, קודם כל זה מאוד מרגש אותי לראות שלמועדון ככה אכפת ממני וזה משהו שהיה חסר לי המון זמן, אבל לראות את התמיכה הזו ואת המאמנים ואת עוזר ה-GM, ואת הדוקטורים שבאים לטפל בי ונמצאים שם בשבילי, זה מראה הרבה על איך פורטלנד כמועדון ואיך פורטלנד מתנהגים כלפיי וזה לא משהו שהוא מובן מאליו".

קיבלת איזשהן עצות ממי שכאן?

"הגעתי לצ'ונסי, אני חושב שבמשחק נגד פולין, ואמרתי לו שעושים עליי טראפ בכל התקפה, והוא דיבר איתי בתור מי שפעם היה רכז גדול ונתן לי איזו הערה או שתיים, אבל בסופו של דבר אתה יודע, עם כל הכבוד והאהבה שלי אליהם, לא רציתי כל כך לשגע אותם. הם היו בצד והם באו כצופים. יש לי צוות אימון מצוין בנבחרת ישראל שעוזר לי ושם אותי במקומות הנכונים ואני סומך עליהם".

הגיע לתמוך בדני אבדיה. צ'ונסי בילאפס (FIBA)

זה נראה שכולם כאן בחברותה, אבל יש איזה צמד שככה בולט מעל כולם.

"כן, ים. יש לנו משהו מיוחד מ-2019, מהזכייה שלנו במדליית הזהב, ששם הקליק הזה התחיל ועוד פעם, אני לא יכול להצביע על הנבחרת הזו רק על הקשר שלי ושל ים, כי לי ולים יש קשר עם המון שחקנים בנבחרת וכולם עם כולם וכולם ביחד ואני לא יכול להגיד לך שזה רק אני וים, אבל כן על המגרש יש לנו קשר מיוחד".

אבל איך החיבור הזה קרה?

"אני חושב שאני וים קצת הפכים, אבל יש לנו גם הרבה דברים במשותף, דרך החשיבה שלנו, הלחימה על המגרש, אייקיו הכדורסל, אני לא צריך לדבר עם ים כדי לדעת מה הוא מנסה להגיד לי או דברים שהוא מנסה לסמן לי על המגרש. זו כימיה שבנינו עם הזמן ואני חייב להגיד לך שחוץ מזה באמת יש לי כימיה עם כולם בנבחרת, אני לא יכול להצביע רק על ים כי אני מאוד אוהב את ים, מים ועד אחרון השחקנים אני כבר מרגיש שזה מעבר לזה שאני משחק איתם".

דני אבדיה וים מדר בטירוף (IMAGO)

מי השפיע עליך הכי הרבה כשחקן, אבא זופי?

"אני יכול לומר שאמא שלי. אבא שלי אמנם היה שחקן טוב והוא דחף אותי לכדורסל, אבל הוא אף פעם לא התערב ואף פעם לא הפריע, הוא תמיד חינך אותי איך להיות ספורטאי ולא איך להיות כדורסלן, ואמא שלי היא תמיד השקטה יותר ומאחורי הקלעים, אבל אני מרגיש שהיא בעצם נותנת לי את האנרגיות כשאני קצת ב-'דאון' וכשפחות יש לי אנרגיות. היא שם בשבילי תמיד והיא עושה את העבודה השקטה, היא לא מקבלת הרבה קרדיט, אבל בגילאים יותר צעירים כשחשבתי על פרישה והיא השאירה אותי בזה".

חשבת על פרישה בגילאים צעירים?

"סיפרתי את זה איזה פעם בראיון שהייתי במצב שזה כבר היה overwhelming מצידי, הייתי משחק עם גילאים שהם שנתיים מעליי והם היו מתעללים בי באימונים. בגילאים הצעירים היה לי את המכשול של לשחק עם הגילאים שהם מעליי ולא הייתי מספיק טוב עדיין והרגשתי כבר שכדורסל זה יותר מדי והיה לי איזה חודש שלא שיחקתי, שהפסקתי לשחק, ואז חזרתי לאימונים".

במה הנבחרת הזו שונה מהקודמת?

"במה היא שונה מהקודמת? קודם כל יש המון שחקנים ששיחקו גם בקמפיין הקודם מינוס הוותיקים שהם כבר בקריירה משלהם. חוץ מזה הגיע לפה דור של שחקנים צעירים מוכשרים טובים שרוצים לנצח, שהם הזהות של הנבחרת, ואני באמת מרגיש שיש לנו דור מדהים של כדורסלנים בדרך".

דני אבדיה ואריאל בית הלחמי שמחים (FIBA)

לסיכום סבב שאלות מהירות, מוכן?

”מוכן”.

השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? "ראסל ווסטברוק"

הכי טוב בכדורסל? "בראדלי ביל"

הכי מצחיק? "ים מדר"

הדאנק על דאטומה או ג'יילן הורד? "על דאטומה"

יוקיץ' או וויצ'יץ'? "ניתן את זה לניקולה וויצ'יץ'"

להתקשר או לסמס? "להתקשר"

ישראל או סרביה? "ישראל"

חוש אופנה: דני או זופי? "דני"

בריכה או ים? "ים"

מייקל ג'ורדן, קובי בראיינט או לברון ג'יימס? "מייקל"

אפטר שייב חדש או תספורת חדשה? "תספורת"

הבן אדם שהכי קרוב אליך? "אמא שלי"